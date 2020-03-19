YKS geç başvuru süresi uzatıldı! 2020 YKS geç başvuruları son günü ne zaman?

2020 YKS geç başvuru tarihleri uzatıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18-19 Mart tarihinde alınması planlanan geç başvuruların 1 gün uzatıldığı bildirildi.

YKS GEÇ BAŞVURULARI SON GÜNÜ NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 18-19 Mart 2020 tarihleri olarak duyurulan 2020-YKS geç başvuru günleri, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinden dolayı, 20 Mart 2020 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır.

Adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 20 Mart 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) 20 Mart 2020 tarihi saat 23.59'a kadar 2020-YKS geç başvurularını yapabileceklerdir.

YKS KILAVUZU

Geç Başvuru Günü Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 105,00 TL (Sınav ücreti Geç Başvuru Günlerinde ödenmelidir.)

2019-TYT Puanı 200 ve Üzeri Olan ve Bu Puanını 2020-YKS’nin Hiçbir Oturumuna Girmeden, 2020-YKS’de Merkezi Yerleştirmede veya Özel Yetenek Sınavıyla Yerleştirmede Kullanmak İsteyen Adaylar İçin 2020-YKS Başvuru Ücreti: 20,00 TL/ Geç Başvuru Günü Başvuru Ücreti: 30,00 TL'dir. Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda Başvuru Ücreti, Geç Başvuru Günlerinde ödenmelidir.