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YKS geç başvuru süresi uzatıldı! 2020 YKS geç başvuruları son günü ne zaman?

Son dakika açıklaması olarak ÖSYM, YKS geç başvuru sürelerinin bir gün uzatıldığını açıkladı. Peki YKS geç başvuru son günü ne zaman? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geç başvuru tarihi ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamaları ve başvuru işlemlerini haberimizden takip edebilirsiniz.

17:52 -
Haberler Eğitim
YKS geç başvuru süresi uzatıldı! 2020 YKS geç başvuruları son günü ne zaman?

2020 YKS geç başvuru tarihleri uzatıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18-19 Mart tarihinde alınması planlanan geç başvuruların 1 gün uzatıldığı bildirildi.

YKS GEÇ BAŞVURULARI SON GÜNÜ NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 18-19 Mart 2020 tarihleri olarak duyurulan 2020-YKS geç başvuru günleri, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinden dolayı, 20 Mart 2020 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır.

Adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 20 Mart 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) 20 Mart 2020 tarihi saat 23.59'a kadar 2020-YKS geç başvurularını yapabileceklerdir.

YKS KILAVUZU

Geç Başvuru Günü Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 105,00 TL (Sınav ücreti Geç Başvuru Günlerinde ödenmelidir.)

2019-TYT Puanı 200 ve Üzeri Olan ve Bu Puanını 2020-YKS’nin Hiçbir Oturumuna Girmeden, 2020-YKS’de Merkezi Yerleştirmede veya Özel Yetenek Sınavıyla Yerleştirmede Kullanmak İsteyen Adaylar İçin 2020-YKS Başvuru Ücreti: 20,00 TL/ Geç Başvuru Günü Başvuru Ücreti: 30,00 TL'dir. Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda Başvuru Ücreti, Geç Başvuru Günlerinde ödenmelidir.

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