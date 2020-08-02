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YKS tercih kılavuzu açıklandı! İşte 2 ve 4 yıllık üniversite bölümleri taban puanları…

YKS sonuçlarıyla birlikte bilgi amaçlı erişime açılan YKS tercih kılavuzunda, 2 veya 4 yıllık üniversite bölümlerinin taban puanları belli oldu. Üniversite adayları, tercih etmek istedikleri bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamasını ve kontenjan bilgilerini YKS tercih kılavuzunda bulabiliyor. İşte 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans bölümleri taban puanları…

22:45 -
Haberler Eğitim
YKS tercih kılavuzu açıklandı! İşte 2 ve 4 yıllık üniversite bölümleri taban puanları…

Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin katıl sağladığı YKS sınavında şimdi gözler tercih işlerimde. YKS tercihleri, 6 Ağustos'ta başlayacak. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar, hatasız tercih yaparak istediği üniversite bölümlerine yerleşmek istiyor. İşte YKS tercih kılavuzu ve üniversite bölümleri taban puanları bilgisi…

YKS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI

Geçtiğimiz günlerde ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı ‘2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapacaklardır.’ açıklamanın ardından tercih kılavuzu erişime açıldı.

YKS TABAN PUANLARI

YKS TERCİH KILAVUZU 2020

ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ KONTENJANLARI

Mühendislik Fakültesi toplam kontenjanı: 71 bin 244

Tıp Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 448

Eczacılık Fakültesi toplam kontenjanı: 3 bin 893

Diş Hekimliği Fakültesi toplam kontenjanı: 7 bin 752

Hemşirelik Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 239

Hukuk Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 327

Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri toplam kontenjanı: 6 bin 467 (Mühendislik bölümleri hariç)

Mimarlık Fakültesi toplam kontenjanı: 7 bin 985

İlahiyat-İslami Bilimler Fakülteleri toplam kontenjanı: 19 bin 353

ais ÖSYM sınav Tercih Kılavuzu YKS
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