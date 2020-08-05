YKS tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM AİS giriş 2020 YKS tercih ekranı…

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi 6 Ağustos’ta başlayacak ve 14 Ağustos 2020 tarihine kadar sürecek. Pandemi döneminde sınava hazırlanan ve TYT AYT oturumlarında ter döken öğrenciler sonuçları 27 Temmuz’da öğrenmişti. Binlerce öğrenci sonuçların ardından 2020 YKS tercih işlemlerine başlayacak ve puanlarına göre üniversite programlarını yazacak. İşte AİS giriş YKS tercih ekranı ve tercihlerde dikkat edilmesi gerekenler…

YKS TERCİHLERİ BAŞLIYOR

YKS tercihleri 6 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos tarihinde sona erecek.

AİS GİRİŞ YKS TERCİH EKRANI

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?



Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini

tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

YKS TERCİH KILAVUZU

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır.

Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir. Tablo 3’te yer alan ön lisans programlarını, 2020-TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Tablo 4’teki yükseköğretim programlarını, 2020-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 170 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4’ten bularak tercih sırasına koyması gerekir.

Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır. Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecektir. 2020-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacaktır.