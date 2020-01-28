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YÖKDİL geç başvuru günü! YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlen YÖKDİL sınavı başvurularını tamAmlayamayanlar için bugün son şans. ÖSYM YÖKDİL geç başvurularını bugün alacağını duyurdu. Peki YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

08:15 -
Haberler Eğitim
YÖKDİL geç başvuru günü! YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir. Başvurular ÖSYM AİS üzerinden yapılıyor.  İşte YÖKDİL geç başvuru detayları…

YÖKDİL SINAVI GEÇ BAŞVURU EKRANI

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU TARİHİ

Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adayların katılacağı YÖKDİL için geç başvuru tarihi olarak 28 Ocak belirledi.

GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav başvuruları elektronik ortamda ÖSYM internet adresi üzerinden, aynı adreste yayımlanan sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılacak. Adaylar sınava girmek istedikleri alanı ve dili, sınav başvurusu esnasında seçecek. YÖKDİL geç başvuru ücreti ise 195 lira olarak belirlendi.

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