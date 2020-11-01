Yüz yüze eğitimde üçüncü aşama yarın başlıyor

Corona virüsü salgınında kademeli olarak başlayan yüz yüze eğitimde üçüncü aşamaya gelindi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı tedbirler kapsamında ilk olarak okul öncesi ile 1, 2, 3, 4 sınıflara ek olarak 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlamıştı. Bakanlık 5. ve 9. sınıfları da yarından itibaren yüz yüze eğitim uygulamasına dahil etti.

HAFTADA 2 GÜN GİDECEKLER

2020-2021 eğitim döneminde resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün, 6’şar saatten toplam 12 ders saati yapılacak. İmam hatip ortaokullarında ise yine haftada 2 gün, 7’şer saatten toplam 14 ders saati uygulanacak. Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün, 8’er saatten toplam 16 ders saati yapılacak.

Ders süreleri 30 dakika olarak belirlenirken, ders araları ise 10 dakika olacak.

HANGİ DERSLER YÜZ YÜZE İŞLENECEK?

Yüz yüze eğitime üçüncü aşamada dahil edilen ortaokul 5. sınıflarda şu dersler işlenecek: Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri.

İmam hatip ortaokul 5. sınıflarda yüz yüze işlenecek dersler: Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi, Kur’an-ı Kerim ve Arapça dersleri.

9. sınıf öğrencileri ortak, seçmeli ve mesleki derslerin tümünden sorumlu olacaklar. Bu süreçte okul yönetimince belirlenen dersler yüz yüze, bunların dışında kalan dersler ise uzaktan eğitim yolu ile işlenecek.

ÇOCUĞUNU OKULA GÖNDERMEK İSTEMEYEN VELİLERDEN ONAY ALINACAK

Yüz yüze eğitimin diğer aşamalarında olduğu gibi 5. ve 9. sınıflar için de, istemeyen veli yazılı onay vererek çocuğunu okula göndermeyebilecek. Okula gitmeyen öğrenci ‘devamsız’ sayılmayacak ve uzaktan eğitime devam edecek.