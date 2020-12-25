Yüz yüze sınavlar ertelendi, bilgisayarı olmayan yandı

Salgın döneminde okullarda yüz yüze sınav yapılması yönünde MEB'in aldığı karara öğrenci, öğretmen ve velilerden artan tepkiler üzerine Bakan Ziya Selçuk bir açıklama yaparak, okullarda yüze sınavların ertelendiğini açıkladı.

MAZERET SINAVLARI

Ortaokullarda birinci dönem notları için yazılılar yerine derse katılıma göre puan verilecek. İnternet ve bilgisayarı olmadığı için derslere katılmayan öğrencilere nasıl katılım puanı verileceği bilinmiyor. Liselerde ise mazeret sınavlarının 15-25 Şubat tarihlerinde yapılması zaten planlanmıştı. Yüz yüze sınavlar yarıyıl tatili öncesi değil sonrasına ertelenmiş oldu.

“SAĞLIĞINIZA ODAKLANIN”

Bakan Selçuk konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Biz eğitimi ders konularını sizlere yüklemek için değil sizleri bilgiyle yetiştirmek ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlamak için veririz. Sınavlar da bu bilgileri ne kadar aldığınızı ölçmek ve durumu değerlendirmek için yapılır. Sınavın başka bir amacı yoktur. Eğer bugün bir öğrenci kaybınız olur biz bunu fark etmezsek bu eksikler, hayatınız boyunca karşınıza çıkar. ”

“OLAĞANÜSTÜ DÖNEM”

“Bu yıl olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Süreç hızla değişiyor. Kararlar uzun değerlendirmeler doğrultusunda alınıyor. Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığının değerlendirmeleri yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık.”

SINAVLAR İKİNCİ DÖNEMDE

“İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin karne notları bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden olacak. Lise öğrencilerinin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz. Siz sadece sağlığınıza ve derslerinize odaklanın.” dediği görüldü.

NASIL PUAN VERİLECEK?

*Ortaokullarda sınavlar tamamen kaldırıldı ama derse katılıma göre puan verilecek.

*Canlı ders veya EBA TV'yi takip süresi ders etkinliklerine katılım ve puanı etkileyecek.

*Haftalık 2 saat ders için 2 ayrı puanlama, 3 saat ve üzeri için 3 ayrı etkinlik puanı verilecek.

*Liselerde derse katılım dışında birinci dönem yazılıları ikinci dönemde yüz yüze yapılacak.

EĞİTİM TAKVİMİ

4-22 Ocak arasında sınavlar yapılacaktı.

25 Ocak'ta yarıyıl tatili başlıyor.

15 Şubat'ta yarıyıl tatili bitecek.

15-25 Şubat'da mazeret sınavları var.