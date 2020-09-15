1.3 milyarlık dev ihale ‘yabancı’ya gitmedi

Yaklaşık maliyeti 1 milyar 719 milyon lira olan ihale, 16 Temmuz'da, kanunun esas olarak öngördüğü rekabetçi “açık” usul yerine, tartışmalı 21b usulüyle gerçekleştirildi. Duyuru ilanı verilmeden, özel olarak davet edilen şirketlerle gizli kapaklı yapılan ihalenin sonuç ilanı 1 Eylül'de yayınlandı.

İhale, 1 milyar 370 milyon liraya Cengiz İnşaat ile Yapı ve Yapı İnşaat İş Ortaklığı'na verildi. Sözleşmede, projenin 28 Ağustos 2020 – 11 Aralık 2023 tarihleri arasında 1.200 günde tamamlanması öngörüldü.

2 GÜNDE 2 İHALE BİRDEN

Cengiz İnşaat, 16 Temmuz'da yapılan Rize İyidere Lojistik Limanı ihalesinden 2 gün önce 14 Temmuz'da Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bu yıl düzenlediği en büyük ihalelerden biri olan 953 milyon liralık Trabzon-Aşkale Yolu Zigana İkmal İnşaatı” ihalesini de kazanmıştı.

DENİZ DOLDURULACAK

Rize İyidere Lojistik Limanı, konteyner, genel kargo, kuru yük ve ro-ro gemilerine hizmet vermek üzere planlandı. Liman terminal sahası, deniz doldurularak oluşturulacak.