1 dolar kaç para oldu? 8 Ağustos dolar ve euro fiyatları kaç para?

Bu hafta dolar, euro ve altın fiyatlarındaki yükseliş, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Yatırım aracı olarak görülen dolar ve euro tarihi zirveyi gördü. Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yapılan açıklamalar sonrasında ise doların TL karşısındaki fiyatı az da olsa düştü. İşte 8 Ağustos dolar ve euro fiyatlarında son durum…

1 DOLAR KAÇ TL?

Dolar TL kuru 8 Ağustos Cumartesi günü piyasalar kapalı olduğu için bir önceki günün kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Geçtiğimiz gün 7 lira 37 kuruş seviyesine kadar yükselen dolar TL kuru günü 7 lira 29 kuruş seviyesinden kapattı. Bugün de dolar TL kuru piyasalar kapalı olduğu için aynı rakamsal değerler üzerinden işlem görüyor.

1 EURO KAÇ TL?

Euro da aynı şekilde piyasalar kapalı olduğu için işlemler bugün bir önceki günün rakamsal değerleri üzerinden işlem yapılıyor. Buna göre euro TL kuru 8 lira 53 kuruş üzerinden işlem görüyor.

İngiliz Sterlini

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İsviçre Frangı

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Japon Yeni

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Suudi Arabistan Riyali

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