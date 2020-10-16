15 milyon dolara hurma ithal edeceğiz

FİLİSTİN'E DESTEK

Filistin ile imzalanan hurma anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyonda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran “Filistin ekonomisi salgından fazlasıyla etkilendi. Biz de Filistin'in ülkemize hurma ihraç kotasını 3 bin tona çıkarıyoruz. Ülkemizde hurmaya önemli talep var. Bu vesileyle Filistinli kardeşlerimizi de desteklemiş olacağız” dedi. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürü Hüseyin Dilemre “bin ton hurma 15 milyon dolar civarında para ediyor” açıklaması yaptı.

Biz de destek bekliyoruz

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Filistin'den Türkiye'ye destek beklediklerini belirterek, “Bir hafta önce 7 ülke Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nu kurdu. Türkiye ise dışlandı. Filistin anlaşmaya şerh düştü mü?” diye sordu. Enerji Bakanlığı Daire Başkanı Oğuzhan Kıran da “Filistin bu baskılara göğüs geremez” diye savundu.