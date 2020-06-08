2019’da 4 milyon elektrik faturası ödenmediği için abonelerin elektriği kesildi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, vatandaşların elektrik dağıtım şirketlerine olan borçlarını soru önergesiyle TBMM gündemine getirdi.

Önergeyi yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2019 yılında üretilen 329 milyon 685 bin 762 faturanın yüzde 1.26'sı ödenmediği için abonelerin elektriğinin kesildiğini, yüzde 0.078 aboneye de icra takibi başlatıldığını açıkladı. Bakan Dönmez, elektriği kesilen abonelerin toplam borcunun ise 2 milyar 491 milyon 16 bin 274 TL olduğunu bildirdi.

Önerge sahibi Gürer ise ödenmeyen faturalar, abonelerin borçları ve icra takibi yapılan abone sayısının, ülkemizdeki ekonomik krizin boyutlarını net bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na yönelttiği soru önergesinde, “Ülkemizde, elektrik aboneliği bulunan yer sayısı ne kadardır? 2019 yılında elektrik aboneliğini iptal eden hane sayısı ne kadardır? Elektrik borcunu ödemediği için kapatılan elektrik abone sayacı ne kadardır? Elektrik borç bedelinin ödenmemesi sonucu sayaçları kapatılan abonelerin toplam borcu ne kadardır? Elektrik fatura borcunu ödemediği için icra takibinde olan kişi sayısı ne kadardır?” şeklindeki sorularına yanıt istedi.

HER 100 ABONEDEN 4.2'Sİ ABONELİĞİNİ İPTAL ETTİRDİ

Gürer'in önergesini yanıtlayan Bakan Dönmez, Ülkemizde 2019 yılı sonu itibariyle 44,96 milyon elektrik tüketicisi bulunduğunu, bunların yüzde 4,2'sinin kendi isteğiyle elektrik aboneliğini iptal ettirdiğini belirtti.

329 MİLYON FATURANIN YÜZDE 1.26'SI ÖDENMEDİ

Türkiye genelinde 2019 yılı sonu itibariyle üretilen 329 milyon 685 bin 762 faturadan sözleşmesine göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen muhtelif elektrik abone gruplarının yüzde 1,26'sında geçici olarak kesinti uygulandığını açıklayan Bakan Dönmez, bunlardan yükümlülüklerini yerine getiren bütün abonelerin elektriklerinin bağlandığını belirtti.

Bakan Dönmez, borcundan dolayı elektriği kesilen abonelerin toplam borcu 2 milyar 491 milyon 016 bin 274 TL olduğunu ifade ederek, “Türkiye genelinde 2019 yılı sonu itibariyle üretilen 329 milyon 685 bin 762 faturadan sözleşmesine göre ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen muhtelif elektrik abone gruplarının yüzde 0.078'ine icra takibi başlatılmıştır” dedi.

ZAMLAR VATANDAŞIN BELİNİ BÜKTÜ

Önerge sahibi CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise elektrik ücretlerine art arda gelen zamlan, yüksek enflasyon ve diğer olumsuzluklar nedeniyle yurttaşların elektrik faturalarını ödemekte zorlandığını belirtti. Gürer, “Sayın Bakanın verdiği bilgiye göre 329 milyondan fazla faturanın yüzde 1.26'sı ödenmediği için abonelerin elektriği kesilmiş. Bu oran yaklaşık 4 milyon faturaya denk geliyor. 2019 yılında 3 kez zamlanan elektrik ücretleri bir önceki yıla göre neredeyse yüzde 50'den fazla zamlandı. Ülkemizde yaşanan koşullardan dolayı evine ekmek götüremeyen binlerce yurttaş var. Zam üstüne zam yapılarak gönderilen faturalar da doğal olarak ödenemiyor” dedi.

KRİZİN GÖSTERGESİ

CHP Milletvekili Gürer, yurttaşların elektrik şirketlerine olan borçları, ödenemeyen faturalar ve faturasını ödeyemediği için icra takibi uygulanan yurttaşların sayısının, ülkedeki ekonomik krizin boyutlarını da net bir şekilde ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.