30 milyon liralık karidesli tanıtım

AKP'li belediyenin satın aldığı hizmetler arasında, yemek ikramı, 5 yıldızlı otelde konaklama, sahne süslenmesi, yerel ve ulusal kanallarda tanıtım yer aldı. Organizasyonlar 2021'e kadar devam edecek.

KUŞ SÜTÜ EKSİK

Belediyenin ikram edeceği yemek menüsünde, kuver tabağı, iri kıyım rokalı mevsim salata, ezine beyaz peynir ve kavun, közde patlıcan salata, deniz börülce, lakerda, karides söğüş, kalamar tava, buğulama veya ızgara balık, 17 çeşit ordöv tabağı, soğuk içecek, çay ve kahve bulunuyor. 14 Ekim 2019-11 Ekim 2021 arasındaki tanıtım programına 30 milyon 392 bin TL ödendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, daha önce yaptığı açıklamada, belediyenin borçlu olduğunu belirterek, “Ama iflas etmiş durumda değiliz” demişti. Ayrıca, organizasyonlardaki ikramlarda da 8 kişilik masalara antep fıstık ve bademli karışık çerez tabağı, tatlı-tuzlu kuru pasta da verilecek.

‘HOŞ GELDİN BEBEK'

Organizasyonlar kapsamında Bursa'ya gelen konuklar, 5 ve 4 yıldızlı otellerde ağırlanacak. Konuklar için hediye çantaları da hazırlanacak.

AKP'li Belediye daha önce de, çiçek alımı, sosyal ve kültürel hizmetler için otobüs kiralaması, tanıtım materyalleri yaptırılması ve ‘hoş geldin bebek' seti alımı için 15 milyon 169 bin 550 TL harcamıştı. Mart 2019 tarihinde de 3 milyon 76 bin 500 TL'ye kentteki, spor, sosyal ve kültürel hizmetlerde kullanılmak üzere 7 aylık araç kiralanmıştı. 28 Mart'ta ise 5 milyon 894 bin TL'lik yeşil alanlarda kullanılmak üzere mevsimlik çiçek alımı yapılmıştı.