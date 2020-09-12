42.6 milyonluk kültür merkezi açılır açılmaz güçlendirildi!

Kağıthane Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkan Vekili Suat Sarı ve İYİ Partili Meclis Üyesi Fatih Çelik, Kağıthane Merkez Mahallesi Çok Amaçlı Kültür Merkezi inşaatında yaşanan skandal ile ilgili ilçe belediye meclisinde soru önergesi verdi. Önergede, 2014 yılında Kağıthane Belediyesi'nin kültür merkezi için 155 bin TL’ye proje ihalesi, 42 milyon 600 bin liraya da inşaat ihalesi düzenlediği anlatıldı.

2017 yılında bitirilmesi gereken inşaatın süresinin uzadığı ve en son 18 Nisan 2019 günü Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in sosyal medya hesaplarından “yakında açılışını yapacağız, incelemelerde bulunuyoruz” açıklaması yaptığı aktarıldı.

“STATİK HESAPLAR YANLIŞ YAPILDI”

Açılış yapılıp etkinlikler başladıktan sonra inşaatta bir hata olduğunun fark edildiği belirtilerek “İki kolon arası açıklığın çok fazla olduğu görülüyor. Statik hesapları yanlış yapılmış. Kültür merkezinde organize edilen düğünler ve etkinlikler esnasında zeminde oynama ve sehimler oluşunca, bina yıkılır korkusu ile tabanı güçlendirmek için yeniden ihale yapılıyor ve kamu zararı oluşuyor” denildi.

Kültür merkezinde bu riski telafi etmek için pazarlık usulü ile 4 Aralık 2019'da 2 milyon 205 bin 300 TL'lik güçlendirme ihalesi düzenlendiği kaydedildi.

Önergede “Neden proje sorumlusu ve müteahhite bunun hesabı sorulmadı? Yapının üst katı düğün salonu olarak planlanmasına rağmen statik hesaplar, hareketli yüke göre yapılmamış. Belediyenin ilgili teknik personelleri bu projeyi incelemeden mi kabul etmiştir?” sorularının yanıtlanması istendi.