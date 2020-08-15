5.5 milyar lira zarara uçtular

Pandeminin havacılık sektörüne etkileri rakamlarıyla ortaya çıktı. Seyahat kısıtlamaları nedeniyle nisan ve mayıs aylarında tarifeli uçuş yapamayan THY ve Pegasus ilk altı aylık raporlarını açıkladı.

Türk Hava Yolları geçtiğimiz yıl ilk 6 ayda 4.9 milyar dolar yolcu, 799 milyon dolar kargo olmak üzere toplam 5.9 milyar dolar gelir elde etmişti. Bu yıl aynı dönemde yolcu gelirleri yüzde 57 düşerek 2.1 milyar dolar, kargo gelirleri yüzde 51 artarak 1.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Buna göre THY'nin net zararı 4 milyar 270 milyon lira olarak açıklandı.

NAKTİ ÇOĞALDI

Pegasus ise 2019 yılının aynı döneminde 697.2 milyon Euro olan gelirlerinin yüzde 56 düşüşle 308.7 milyon Euro'ya gerilediğini açıkladı. Maliyetlerin ise yüzde 36'lık azalmayla 641.6 milyon Euro'dan 408.8 milyon Euro'ya indiği duyuruldu.

Pegasus ilk altı aydaki net zararını ise 1 milyar 328 milyon TL olarak açıkladı. Pegasus, nakit parasının pandemi döneminde 486 milyon Euro'dan 564 milyon Euro'ya yükseldiğini belirtti. THY'de son dönemde çok tartışılan personel maaşlarıyla ilgili durum da raporda net bir şekilde ortaya çıktı. THY, personeline pandeminin etkili olduğu ikinci çeyrekte, kısa çalışma ödeneği ile geçtiğimiz yıla göre yüzde 78.5 daha az para verdi. Ödenen miktar 617 milyon dolar oldu.

GİDERİ 5'TE 1'E İNDİ

Türkiye'de havacılık sektörü ekonomisine en hakim isimlerden Pegasus Havayolları Eski Kurucu Ortağı-Danışman Alper Eliçin bu tip kriz dönemlerinde zarar etmenin normal olduğunu kaydetti. Bu süreçte nakit akışının önemli olduğunu vurgulayan Eliçin, “Pegasus bankadaki parasını arttırmış gibi duruyor. Pegasus'un yönetimi uzman insanlardan oluşuyor. Havacılıkta uzmanlık son derece önemli. THY için bunu söylemek pek mümkün değil. THY Yönetim Kurulu ek gelir elde etmelerini sağlamak için atanmış kişilerden oluşuyor. Devlet yardım ederek rahatlatabilir. Ama gücü yok. Türkiye ekonomisi belki de tarihinin en kötü döneminden geçiyor” diye konuştu. Eliçin, filo küçültme ve personel giderlerinde ciddi indirimin de değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

“PERSONEL ŞİRKETE YÜK OLMADI”

Havayolu Çalışanları Sendikası (Hava-Sen) Genel Başkanı Kpt. Plt. Seçkin Koçak, THY çalışanının pandemide şirkete yük olmadığını belirterek, “Personel gideri 2020 ikinci çeyreğinde yüzde 78.5 azalarak 127 milyon dolara (aylık 42 milyon dolara) düştü” dedi. Sivil Havacılık Eski Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı da “Başta THY olmak üzere Pegasus ve tüm özel havayolu şirketlerimize doğrudan destek şarttır. Aksi halde Türkiye 90 yılda büyük zorluklarla elde ettiği, yetişmiş insan gücü, uçaklar gibi kazanımları kaybedecektir” dedi.