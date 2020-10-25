5 yılda 85 milyon insan işsiz kalacak

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) yayınladığı rapora göre, salgınla birlikte makinelerin ve otomasyonun yükselişi çalışanlara çifte darbe vuracak. Raporda, salgın yüzünden birçok işletmenin geçici olarak kapanması nedeniyle şirketlerin teknolojiye adaptasyonunun hızlanacağı ve 2025 yılına kadar dünyada 85 milyon insanın işini kaybedeceği belirtilerek, “Ancak otomasyon süreciyle birlikte bazı mesleklerin öne çıkmasıyla birlikte 97 milyon kişi de yeni işlerde çalışacak. Bu, mevcutlara 12 milyon yeni çalışanın ekleneceği anlamına geliyor” denildi.

İSTİHDAM HIZI YAVAŞLADI

Dünya Ekonomik Forumu Direktörü Saadia Zahidi, salgın nedeniyle istihdam yaratma hızında bir yavaşlama olduğuna dikkat çekerek, “Birçok ülkede süren karantinalar ve ardından gelen durgunluk göz önüne alındığında bu bir sürpriz değil. Ancak aynı zamanda, insan kaynakları uzmanlarının tahminlerine bakarsak, genel olarak iş yaratma oranının işten çıkma oranını aşacağını söyleyebiliriz” dedi.

Kuruluşun 8 milyon kişiyi istihdam eden dünyanın en büyük 300 şirketi incelediği raporda işverenlerin yüzde 50'si şirketlerindeki bazı rollerde otomasyonun hızlanmasını beklediklerini söylerken, yüzde 43'ü ise teknolojinin istihdam kaybına yol açacağını düşündüklerini belirtti.

UZAKTAN ÇALIŞMA

Raporda ayrıca sağlık krizi şirketlerin ofislerini kapatmalarına neden olduğu için baharda ortaya çıkan uzaktan çalışmaya hızlı geçişin altı çizildi. İşverenlerin iş gücünün yüzde 44'ünü uzaktan çalışmak için yönlendirilebileceği vurgulanan raporda, iş liderlerinin yüzde 78'inin ise bazı endüstriler uyum sağlamaya çalışırken üretkenliğin olumsuz yönde etkilenmesini beklediği belirtildi.

İşlerin yarısını makineler yapacak

Dünya Ekonomik Forumu'nun öngörüsüne göre, 2025 yılına kadar istihdam insanlar ve makineler arasında eşit olarak paylaşılacak. Kuruluşa göre beyaz ve mavi yakalı çalışanlar için rutin, sıkıcı ve ağır işlerin çoğunu bilgisayar, makine ve robotlar yapacak. Raporda gelecek 5 yılda kaybolacak meslekler şöyle sıralanıyor: Veri girişi görevlileri, idari ve yönetici sekreterleri, muhasebe, defter tutma ve bordro memurları, muhasebeciler ve denetçiler, montaj ve fabrika işçileri. En çok gereksinim duyulacak meslekler ise şunlar: Veri analistleri ve bilim insanları, yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanları, büyük veri uzmanları, dijital pazarlama ve strateji uzmanları, proses otomasyonu uzmanları.