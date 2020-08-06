6 Ağustos altın fiyatları: Cumhuriyet, 22 ayar altın, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

Piyasalardaki son dakika verilere göre, son haftalardaki yükselişini sürdüren altın fiyatları bugün rekor seviyelere ulaştı. Tarihi zirveye çıkan gram ve çeyrek altın fiyatı dudak uçuklatırken, vatandaşlar da fiyatlardaki son durumu merak etmeye başladı. Özellikle yatırım amaçlı tercih edilen gram altın fiyatı gün içerisinde 482 TL’yi aştı, çeyrek altın ise 832 TL ile rekor kırdı. Akşam saatlerinde ise altın fiyatlarında hafif gerileme görülse de yükseliş grafiğinin süreceği tahmin ediliyor. İşte 6 Ağustos altın fiyatlarındaki son durum…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Gram altın: 481 lira

Çeyrek altın: 831 lira

Yarım altın: 1.669 lira

22 Ayar altın: 461 lira

Cumhuriyet altını: 3.327 lira

Not: (Fiyatlar anlık olarak değişim göstermektedir.)

Altın fiyatlarında son haftalarda görülen hızlı yükseliş sürüyor. Gram altın fiyatı 482 TL dolaylarına kadar yükseldi. Dolar gibi rezerv paralara olan güvenin azalması altının ons fiyatını 2000 doların üzerine taşırken çeyrek altının fiyatı 832 TL'yi aştı.

“Ons altın güçlü görünümünü sürdürüyor” başlıklı Ünlü&Co/DAHA analizinde, “1,985 dolar direncini kırdıktan sonra yukarı yönlü hareketi belirgin şekilde güç kazanan altının ons fiyatı yeni güne 2,040 doların üzerinde başlıyor. Altının yılın başından bu yana değer kazanımı yüzde 35'e yaklaşmış durumda. Aynı dönemde çok daha güçlü bir performans sergileyen gümüş ise yaklaşık yüzde 50 değer kazanmış durumda. Sık sık dile getirdiğimiz gibi corona virüsü endişe kaynağı olarak kalmaya devam ettikçe değerli metallerin iyimserliğini koruyacağını düşünüyoruz.” ifadesi yer aldı.

ABD ham petrol stoklarının, 31 Temmuz'da sona eren haftada 8 milyon 587 bin varil birden azalmasıyla yönü yukarı dönerek 46 doları aşan petrol fiyatları da bu düzeylerde hareket ediyor.