6 yabancı kuruma açığa satış yasağı

Borsa İstanbul’da altı yabancı kuruma bugünden itibaren 1 ve 3 ay süreyle açığa satış yasağı getirildi.

BIST’ten yapılan açıklamada, “Borsamızca gözetim faaliyeti kapsamında yapılan incelemelerde, bilgileri yer alan yatırımcı hesaplarından 01 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen işlemlerin açığa satış bildirimlerinin yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda sermaye piyasası mevzuatı açığa satış hükümlerine uyulmadığı belirlenmiş ve 06/07/2020 tarihinden başlamak üzere haklarında açığa satış yasağı tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.

SPK geçen yıl Ekim ayında banka hisselerinde, Şubat ayında ise tüm hisselerde açığa satışı yasaklamıştı. BIST-30 endeksinde yer alan hisseler için açığa satış yasağı ise 1 Temmuz’da kaldırmıştı.

AÇIĞA SATIŞ İŞLEMİ NEDİR?

Açığa satış işlemi, hisse senedi üzerinde uygulanan ve sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının satılmasını ya da satışına ilişkin emrin verilmesini ifade eden bir işlem türü. Satışa ilişkin takas yükümlülüğünün ödünç alınan sermaye piyasası araçları ile yerine getirilmesi de açığa satış sayılıyor.

Açığa satış işlemleri, sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının satılmasını ya da satışına ilişkin emrin verilmesini ifade ediyor. Açığa satış işlemi hem borsada hem de foreks piyasasında yapılan bir işlem.

Normal işlemlerde önce alıp, sonra satarak kâr ya da zarar edilirken; açığa satış işleminde önce satıp, geri alırken oluşan farktan kazanılıyor.