AB, 1.0 trilyon euroluk acil durum bütçesinde anlaştı

AB, corona virüsüne karşı 1 trilyon euroluk dev bütçede anlaştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bütçenin bağışlarla mı yoksa borç üzerinden mi oluşturulacağı konusunda görüş ayrılıklarının sürdüğünü söyledi.

“İçtenlikle söylüyorum ki Avrupa’nın borç alarak diğer ülkelere borç vermesi beklentilerimizi karşılamayacak” diyen Macron, bu durumun zaten büyük miktarda borç altında olan İtalya, Belçika ve Yunanistan gibi ülkelerin yükünü daha da artıracağı uyarısı yaptı.

HÜKÜMETLERE KREDİ YOK

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde çarşamba günü yaptığı açıklamada, doğrudan Avrupa Birliği ülkeleri hükümetlerine kredi vermeyeceklerini belirterek, böyle bir uygulamanın yasalara aykırı olduğunu vurguladı.

İlgili anlaşmaların, devlet tahvillerinin birincil piyasalarda satın alınarak finansman sağlanan, aynı zamanda hükümetlerin doğrudan finansmanı anlamına geleceğine dikkat çeken Lagarde, bu yolla hükümetlerin bütçe disiplini politikalarının sağlıklı işlemesinin de baltalanmış olacağı uyarısında bulundu.

İTALYA: BEKLEYEMEYİZ

187 bini aşkın vakanın görüldüğü, 25 binden fazla insanın corona virüsü sebebiyle hayatını kaybettiğini İtalya’da ekonomi de çökme noktasına geldi.

Reuters'ta yer alan habere göre; İtalya Ekonomi Bakan Yardımcısı Laura Castelli mali yardım için hazirana kadar bekleyecek durumları olmadığını söylemişti.

Castelli gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu ülkenin hazirana kadar yardım bekleyebileceğini düşünmek ne durumda olduğunu anlamamak demektir. Ülke tarihinin en büyük borçlarından birini alacağımızı tahmin ediyoruz ve virüs bunu beklemeyecektir” ifadesini kullanmıştı.

(DHA-REUTERS)