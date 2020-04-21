Corona protestoları sonrası ABD’de kritik karar!

ABD'de birçok eyalet corona virüsü salgını sonrası karantina uygulamasına geçmişti. ABD Başkanı Donald Trump ekonominin daha fazla darbe almaması için özellikle Demokratlar'ın yönetimde olduğu eyaletlerdeki destekçilerine, hayatın normale dönmesi için protesto çağrıları yapmıştı.

SOSYAL MESAFE KURALINA BAĞLI KALINACAK

Cumhuriyetçiler'in yönetimde olduğu Georgia, kısıtlamaların kaldırılacağını açıklayan ilk eyalet oldu. Vali Brian Kemp basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Spor salonları, kuaförler, masaj-terapi merkezleri önümüzdeki cuma gününden itibaren faaliyetlerine yeniden başlayacak” diye konuştu. Kemp, buralarda sosyal mesafe kuralı ve sağlık tedbirlerinin uygulanacağını ifade etti.

Ayrıca restoranlar, özel sosyal kulüpler ve sinemalar da pazartesi gününden itibaren faaliyetlerine devam edecek. Barlar, gece kulüpleri, eğlence parkları gibi yerler ise kapalı kalmayı sürdürecek.

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“GEREKİRSE MASKE ELDİVEN KULLANILMALI”

Vali Kemp, “İşçilerin ateşi ve solunum yolu hastalıkları takip edilmeli, gerekirse eldiven ve maske kullanılmalı, mümkün olan yerlerde uzaktan çalışma sistemi devam etmeli ve vardiya düzenlemeleri yapılmalı” ifadelerini kullandı.

“TRUMP’IN ARZUSUNU PAYLAŞIYORUZ”

Georgia'da 80 binden fazla corona virüsü testi yapılırken, bunların 18 bin 947'si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 733 kişi ise hayatını kaybetti.

Brian Kemp, eyaletlerindeki yeni vaka sayısının düşüşe geçtiğini söyledi. Vali, Başkan Donald Trump'a atıfta bulunarak, “Liderin, ekonomiyi yeniden açma ve Amerikalılar'ı işe döndürme arzusunu takdir ediyor ve paylaşıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.