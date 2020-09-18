Abdi İbrahim, İsviçreli OM Pharma’ya ortak oldu

Abdi İbrahim, solunum yolları ve üriner sistem alanında ilaçlar geliştiren ve İsviçre'nin önde gelen biyoteknolojik ilaç şirketlerinden birisi olan OM Pharma'yı İsviçreli bir ortak girişim grubu ile satın aldı.

Toplam 500 milyon İsviçre Frankı (yaklaşık 4,2 milyar TL) bedelle satın alınan OM Pharma'nın yüzde 28,5 hissesi, işlem sonrası Abdi İbrahim'in oldu. Temelleri 1937 yılında atılan ve merkezi Cenevre'de yer alan OM Pharma'nın ürettiği biyoteknolojik ilaçlar, Avrupa ülkelerinden Latin Amerika'ya, Çin'den Rusya'ya kadar geniş bir coğrafyada ve 65 ülkede satılıyor.

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut'un OM Pharma Yönetim Kurulu'nda yer alacağı bu ortaklık kapsamında, OM Pharma'nın stratejik ortağı olarak şirketin portföyündeki bazı kimyasal ilaçların tüm dünyaya üretiminin bundan böyle Abdi İbrahim tesislerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. 18 Eylül 2020 tarihinde resmiyet kazanan ortaklıkla, OM Pharma, önümüzdeki dönemde biyoteknolojik ilaçların Ar-Ge'sine ve klinik çalışmalara 250 milyon İsviçre Frank'ı (yaklaşık 2,1 milyar TL) tutarında bir harcama yapacak. İsviçre ile eş zamanlı olarak ortaklık anlaşmasını kamuoyuna duyuran Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, Abdi İbrahim'in kurulduğu günden bu yana yerli ve milli karakterini koruduğunu ve her zaman uluslararası alanda söz sahibi olma hedefiyle hareket ettiğini söyledi.

Bu ortaklık anlaşmasının, Türk ilaç sanayi için bir ilk olduğunu ifade eden Nezih Barut, “Dünyanın ve ülkemizin geçtiği zorlu pandemi döneminde yerli ilaç sanayinin stratejik önemi daha da iyi anlaşıldı. Biz 18 yıldır Türkiye'de pazar liderliğimizi korurken, hedefimizi daima yüksek tuttuk.

Dünyanın en büyük 100 ilaç şirketi arasına giren ilk Türk şirketi olduk. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en modern ilaç tesislerinden birisini yaptık. AbdiBio ile Türkiye'de biyoteknoloji alanında öncü olduk. Kazakistan'da, Cezayir'de üretim tesislerimizi açtık. Amerika'da yeni molekül geliştirmek için start-up yatırımı yaptık.

Avrupa'da ve ABD'de satın alma fırsatlarını hep odağımızda tuttuk. Çünkü bunu ülkemiz ilaç sanayi için bir liderlik misyonu olarak gördük. Bu ortaklık anlaşmasıyla, Türk ilaç şirketlerinin global oyuncular tarafından satın alınması trendini ilk defa tersine çeviriyor ve dünya ilaç sanayinin merkezlerinden biri olan ve ilaç devlerine ev sahipliği yapan İsviçre'de faaliyet gösteren köklü bir biyoteknoloji şirketinin ortağı oluyoruz.

Pandeminin yarattığı endişe ve belirsizlik ortamında bu girişimimizin Türk ilaç sektörüne moral ve motivasyon vereceğine inanıyorum. Bu ortaklık, Abdi İbrahim'in nesillerdir sahiplendiği cesaret, tutku ve sorumluluk anlayışının kuvvetli bir yansımasıdır'' dedi.