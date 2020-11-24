Açlığa terk edilen esnafa koruma paketi

Covid-19 salgınını dizginleyebilmek için esnafa kepenk indirirken, 383 bin esnaf ile esnaf yanında çalışan 2 milyonu aşkın işçi ve ailesine yönelik destek paketi açılmaması büyük tepkiye yol açtı. Yasaklar nedeniyle bir anda işsiz kalan, gelirleri kesilen yüz binlerce esnaf ile milyonlarca garson, komi, usta, kalfa ve çırak adeta açlığa mahkum edildikleri yokluk karşısında yüzüstü bırakıldıkları şikayetinde bulundu.

Anayasa gereği devletin, vatandaşlarını açlığa mahkum edemeyeceğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, esnafa 2 bin 500 lira ile 3 bin 500 lira arasında değişen tutarlarda ‘gelir kaybı ödeneği' verilmesini, esnafın yanında çalışan 2 milyon işçiye de şartsız ve kesintisiz kısa çalışma ödeneğine yönlendirilmesini öngören bir ‘koruma paketi' önerdi.

3.500 TL DESTEK

CHP'li Veli Ağbaba, yaklaşık 9 aydır işyerleri geçici kapanan, halen kapalı olan ve yeni kısıtlamalar ile faaliyetleri kısmi veya tamamen sınırlandırılan tüm esnaf ve esnafın yanında çalışanlar için yeni bir ‘Gelir Kaybını Destekleme ve İşsizliğe Karşı Koruma paketi' açılması gerektiğini belirtti. Ağbaba, hükümete önerdikleri destek paketini şöyle açıkladı: “Günlük cirosu yüzde 30 azalan esnafa aylık 2 bin 500 TL, yüzde 30 ile yüzde 50 arası azalan esnafa aylık 3 bin TL, yüzde 50 ve üzeri azalan esnafa aylık 3 bin 500 TL gelir koruma güvencesi kapsamında destek sağlanmalıdır. Bu esnafın yanında istihdam edilen çalışanları da günlük 39 lira 24 kuruşla ücretsiz izine çıkarmak yerine, kısa çalışma ödeneği hak ediş şartları tümden kaldırılmalı, tüm çalışanlar kısa çalışma ödeneği kapsamına alınmalıdır. Ayrıca kısa çalışma ödeneği ile işçinin brüt ücreti arasında kalan kısım Hazine tarafından ödenmeli, sigorta primleri devlet tarafından karşılanmalıdır.”

Ağbaba, faaliyetleri durdurulan ya da azaltılan esnafın kaderine terk edilemeyeceğini belirtirken, esnafın prim borçları, vergi, harç ve stopaj ödemeleri ile su, elektrik, telefon, doğalgaz ve kira ödemelerinin hazine tarafından karşılanması, icra işlemlerinin durdurulmalı ve sicil affı çıkarılması, kredi borçlarının faizsiz olarak pandemi sonrasına ertelenmesi gerektiğini söyledi.