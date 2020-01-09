Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi İncefikir: ‘Faiz indirimi olumlu ancak yetersiz’

Adana Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, 2019 yılının üreticiler için zor geçen bir yıl olduğunu belirterek, hükümetin 2020'de üreticiyi üretimin devam etmesi için desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, tarımsal kredi faizlerinin yeni yıl itibarıyla yıllık yüzde 9'a düşürüleceği söylediğini hatırlatan İncefikir, “Bu olumlu bir gelişme olarak kabul edilebilir. Ancak üretici zor dönemler geçiriyor. Bu nedenle üretici faiz indiriminin dışında da destek beklemektedir” dedi.

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‘KRİTERE UYMAYAN DAHA FAZLA FAİZ ÖDEYECEK'

İncefikir, faiz indirim oranlarının da belirli kriterlere bağlandığını belirterek şöyle devam etti:

“Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nin 2020-2022 döneminde 3 yıl uygulayacağı düşük faizli tarımsal kredilerin limitleri ve kriterleri yeniden belirlendi. Kredi limitlerinde artış sağlanırken, faiz indirim oranları belli kriterlere bağlandı. Kriterlere uymayanlar yüksek faiz ödeyecek. Buna göre, 2018-2020 döneminde uygulamaya konulan kararda ve öncesinde kademeli olarak belirlenen faiz indirimi, yeni kararda yok. Daha önceki kararlarda kriterler olmadığı için kredi kullananlar yüzde 100’e kadar faiz indiriminden yararlanabiliyordu” ifadesini kullandı.

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‘İLK 11 AYDA TARIMSAL KREDİ YÜZDE 6 ARTTI’

Kriterlere göre bir değerlendirme yapan Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi, ancak belirli bir kesimin yüksek faiz indiriminden yararlanabileceğini belirtti.

İncefikir, “Örneğin, genç ve kadın çiftçi olmayanlar daha yüksek faizle kredi kullanacak. 2017 yılında 86,2 milyar TL düzeyindeki tarım kredilerinin hacmi 2018'de yüzde 16,4 artarak 100,3 milyar TL seviyesine ulaşmıştı. Ancak tarımsal kredi hacmindeki bu artış 2019'da bankaların temkinli durmasıyla adeta durdu. BDDK'nın Ekim ayını kapsayan son güncel verilerin, baktığımızda tarımsal kredilerin bu yılın ilk 11 ayındaki toplam hacmi yüzde 6 artarak 106,9 milyar TL oldu” açıklmasında bulundu.

106,9 milyarlık kredi pazarının 77,5 milyar lirası kamu bankalarına, geri kalan 29,4 milyar lirası ise özel bankalara ait ait olduğunu belirten İncefikir, BDDK'nın Kasım 2019 verilerine göre geçen yıl Kasım ayında 3,3 milyar TL düzeyinde olan takipteki krediler 5 milyar TL'yi geçtiğini söyledi.

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‘ÜRETİCİ SESSİZCE FERYAT ETMEKTEDİR'

Üreticinin ürününü sattığında yaptığı masrafı karşılayamadığını belirten İncefikir, “Girdi maliyetlerinin enflasyonun üzerinde arttığı bir ortamda, birçok ürünün satış fiyatı enflasyonun altında kalmıştır. Bu nedenle üretici borcunu ödeyemez hale gelmiştir. Üretici yaptığı işle kendi ekmeğini kazanıyor gibi görünüşe de aslında tüm Türkiye'yi doyurduğu unutulmalıdır” dedi.

Dünya tüm gelişmiş ülkelerde tarıma ve üreticiye büyük destek verildiğini, üreticinin gerektiği gibi desteklenmesi gerektiğini istediklerini dile getirdi.

Adana Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, şunları ekledi:

“Faizin düşürülmesi tarımsal üretime elbette destek sağlayacaktır. Ancak kar oranı tamamen biten üretici, üretim kapasitesini düşürmüştür. Üretici sessizce feryat etmektedir. Üretici faiz oranlarının düşürülmesinin de dışında destek beklemektedir.”