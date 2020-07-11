Ağbaba: Gerçek işsiz sayısı 17,7 milyon

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TÜİK'in açıkladığı verilerin gerçekleri yansıtmadığını belirterek, gerçek işsiz sayısının 17 milyon 700 bin kişiyi aştığını söyledi.

Ağbaba ”TÜİK 10 Temmuz 2020 tarihi itibariyle alışılagelmiş skandallarından bir tanesine daha imza atarak, işsizliğin pandemi sürecinde neredeyse hiç yaşanmadığını, aksine azaldığını açıkladı” dedi.

17 MİLYON 720 İŞSİZ

”Tüm ülkelerde kitlesel işsizlikler olurken, TÜİK'e göre ülkemizde hiç kimse işsiz kalmadı, hiçbir iş yeri de kapanmadı” diyen Ağbaba, TBMM’de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

”TÜİK işsizlik oranını yüzde 12,8, işsiz sayısını 3 milyon 775 bin olarak açıklamıştır. Oysa ki hem istihdamda yaşanan deprem hem de işbaşında olmayan sayısı bize açıklanan işsizlik rakamlarının tam tersini söylemektedir. Dar tanımlı işsiz sayısı 3 milyon 775 bin, iş bulma ümidi olmayanlar 1 milyon 310 bin, iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar 3 milyon 150 bin, mevsimlik işlerde çalışanlar 123 bin, zamana bağlı eksik istihdam edilenler 1 milyon 398 bin, yetersiz istihdam edilenler 465 bin olmak üzere geniş tanımlı işsiz sayısı 10 milyon 221 bindir. Ayrıca Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) eş değer tam zamanlı istihdam kaybı metodunu da ek olarak kullandığımızda revize edilmiş işsiz sayısı, 17 milyon 720 bine kadar çıkmıştı.”