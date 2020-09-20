Akkuyu’da maaşlar yatmadı, işçiler eylem yaptı!

Doğa harikası Mersin Akkuyu'yu adeta çöle çeviren Akkuyu Nükleer Santrali bu kez de işçilerin isyanı ile gündeme geldi. Aylardır maaşlarını alamayan ve servis araçları konusunda sıkıntıya düşen işçiler, Akkuyu'da yolu kapatarak eylem yaptı.

İNŞAAT ALANI BATAKLIK

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, “Akkuyu Nükleer Santral inşaatı önce doğayı, şimdi de işçileri vurdu. Yarın tüm Mersin'i vuracak. Bunun adı zorbalıktır, köleliktir ve sömürüdür. İşçilerin canı ranta ve inşaata kurban ediliyor. Akkuyu Nükleer inşaatını derhal durdurun. Katliamlara son verin” dedi.

Antmen, Mersin Akkuyu'da çok büyük bir doğa katliamı yaşandığının altını çizerek “Daha şimdiden Mersin Akkuyu'ya nükleer bir bomba düşmüş gibi. Binlerce ağaç kesildi. Hayvanlar yerinden oldu. Önce doğa şimdi de işçiler bu katliamdan nasibini aldı. Yarın bir patlamada yaşanacak felaket Çernobil'i bile aratır. Reaktörün geleceği kısım kendi kendine iki kere çatladı. Orası deprem bölgesi. İnşaat alanının altı bataklık. Tüm Mersin saatli bir nükleer bombanın üzerinde duruyor” ifadelerini kullandı.

CORONA DİNLEMEDEN ÇALIŞTIRDILAR

Antmen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Akkuyu'da inşaatın Covid-19 sürecinde dahi devam ettirildiğini belirterek, “Corona virüsü salgını başladığından beri inşaat hiç durmadı. Birçok işçi sağlıksız ortamda çalıştırıldı. Hastalığa yakalanan işçiler var. Doğru dürüst test dahi yapılmadı. 6 bine yakın işçi şu anda hastalık riski ile karşı karşıya. Bu yetmezmiş gibi ne maaşlarını alabiliyorlar ne de doğru dürüst bir servis olanağına sahipler” dedi.

HEDEF İHTİYACIN YÜZDE 10’UNU KARŞILAMASI

2010 yılında Rusya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma çerçevesince start alan Akkuyu Nükleer Güç Santralı Projesi'nin yaklaşık 20 milyar dolara mal olması bekleniyor. Her biri bin 200 megavat gücünde 4 reaktörden oluşan santralın üretime başlamasıyla Türkiye'nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılaması hedefleniyor.

Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom tarafından yürütülen projede, devletler arası yapılan anlaşma gereği ilk ünitenin temeli atıldıktan 7 yıl sonra devreye alınması planlanırken, Türkiye'nin talebi üzerine bu tarihin 2023 yılına çekilmesi hedefleniyor. Santraldeki diğer ünitelerde birer yıl arayla devreye girecek.

YAKIT TÜRÜ URANYUM DİOKSİT

Yakıt türü olarak hafif zenginleştirilmiş uranyum dioksit kullanılacak. Güç ünitesi, reaktör adası ve türbin adasından ibaret. Birinci çevrim radyoaktif. Burada reaktör, dört ana devridaim sistemi, dört ana devridaim pompası, dört buhar üreteci ve bir basınçlayıcıdan ibaret. İkinci çevrim radyoaktif değil.

Bu kısım besleme pompaları ve suyu tekrar temizleme sistemi, yüksek basınç ısıtıcıları dahil olmak üzere, buhar üreteci buhar çıkışı, taze buhar hattı, türbin ve türbin buharını tekrar temizleme sistemi, yoğuşturucu pompaları, alçak basınçlı tekrar temizleyen ısıtıcı sistemi, yoğuşturucu sistem, gaz giderici sistem, besleme suyu sistemi mevcut.

Türbinde kompresör ünitesi, besleme suyunun tekrar temizletici ısıtma tesisatı, su-buhar ayırıcıları – buhar ısıtıcıları ile, buhar boşaltma tesisi mevcut. Kendi ihtiyacı için devamlı olmayan ve çevrime kimyasal işlem görmüş ek ısıtılmış su alma sistemi de mevcut.