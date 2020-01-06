AKP’li belediyenin cezalandırdığı çiftçilerden protesto

Konya’nın Derebucak ilçesine bağlı Gencek ve Durak mahalleleri sakinleri 31 Mart seçimlerinde başka partiye oy verdikleri gerekçesiyle AKP’li belediye başkanı Ahmet Kısa’nın kendilerine hizmet vermediğini iddia ederek, belediye binası önünde eylem yaptı. “AK Partili Derebucak Belediyesi bizi cezalandırıyor” diyen çiftçiler, Kışın gelmesiyle yolların çamur olduğunu ve bu sebeple sütlerini satamadıklarını söyleyerek satamadıkları sütleri belediye binası yere döktü.

“YOLUMUZ SİYASİ GEREKÇELERDEN DOLAYI YAPILMIYOR”

Gerçekleştirdikleri protestonun ardından açıklamalarda bulunan çiftçi Mustafa Turna, “Belediyeye defalarca gitmemize rağmen yollarımız bir türlü yapılmadı. Hayvanımız hastalansa veteriner ulaşmıyor. Hiçbir veteriner yoldan dolayı gelmeyi kabul etmiyor. Sütçü sütlerimizi almaya gelmiyor. Daha önce çalıştığımız sütçü yollar bozuk olduğu için süt almayı bıraktı. Sonrasında Beyşehir'den yeni sütçü ayarladık. 10 gündür sütçü sütlerimizi almaya gelmedi. Sütlerimiz elimizde kaldı. Yolumuzu siyasi gerekçelerle yapmıyorlar” dedi.

“ONLARIN YOLUNU YAPMAYACAĞIM” DEMİŞ”

Belediye Başkanı Ahmet Kısa ile defalarca görüştüklerini ancak bir sonuç alamadıklarını aktaran Ramazan Parlakkaya da, “Defalarca belediye başkanına durumu anlattık, bizi hep geçiştirdi. Başkanın yakınlarına ‘Onların yolunu ne olursa olsun yapmayacağım. Onlar bize oy vermedi' dediğini öğrendik. Biz de sonra durumu Kaymakamımıza bildirdik. Sağ olsun geldi ve halimizi yerinde gördü” diye konuştu.

“AKP’Lİ BELEDİYE HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK”

Parlakkaya, Belediye hakkında suç duyurusunda da bulunduklarını söyleyerek şöyle konuştu:

“AKP’li belediye hakkında zararlarımızın karşılanması hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ardından teftiş ekipleri geldi. Ekiplerin aracı da yolda kaldı ve 3 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Biz bu şartlar altında bu dağın başında hayvancılık yapmaya çalışıyoruz. Belediye binası çok güzel ama vatandaşa hizmet olmadıktan sonra bu binanın bir anlamı yok”

“GELİNEN NOKTADA HAYVANCILIĞI BIRAKMAK ZORUNDA KALACAĞIM”

Hayvancılık ile geçimini sağlayan Durak Mahallesi sakini Ayhan Taşdelen ise, “Yolun bozuk olması dolayısıyla belediye ile birçok kez görüştüm. Yolun yapılmasını istedim. Başka partiye oy verdim diye köyde sadece benim yolum yapılmadı. Kışın yolu kendi paramla açtırıyorum. Gelinen noktada hayvancılığı bırakmak zorundayım. Benim 70 sığırım, 200 küçükbaş hayvanım var. Yolum açık olmadığı için hayvanlara yem getiremiyorum. Milleti böyle ayırdıkları için de rahatsızım” ifadelerini kullandı.