Alkol yasağı ile virüs salgının ne ilgisi var?

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında saat 10.00 ve 17.00 arasında açık kalacak bakkal ve marketlere alkol satışı yasaklandı. Kararın tekel bayilerinin kapalı olması ve ‘haksız rekabet' oluştuğu gerekçesiyle alındığı öne sürüldü.

Alkol yasağına tepki yağdı. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül konuyu Meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya “Bu olay Anayasa'da yer alan hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Genelgede uygulanması kararlaştırılan kısıtlamalar sayılmış ve bu kapsamda genelgede alkollü içkilere yönelik bir kısıtlama bulunmamaktadır. Alkol yasağı ile salgının ne ilgisi var? Bu gibi uygulamalar İran gibi devletlerde vardır. Türkiye'yi İran rejimine mi dönüştürmek istiyorsunuz?” diye sordu. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak ise “Korona bahanesiyle getirilen yasaklar ne yazık ki virüsü yok etmiyor. İktidarın derdi vatandaş değil, markette, bayide, büfede ne satılacak ne satılmayacak” dedi.

ALKOLLÜ İÇKİ SATILMAMASI KARARI TAMAMEN İDEOLOJİK

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Sözcüsü Özgür Aybaş da alkol satışının yasaklanması kararının ideolojik olduğunu söyledi.

Aybaş şöyle konuştu: “Tekel marketlerin alkol satışına izin verilmezken zincir marketlerdeki satışları ispat ettik, emniyet güçleri ile birlikte gidip tutanak tutturduk. Çünkü durum haksız rekabete neden oluyor. Fakat yöneticiler Covid'i bahane ederek özel yaşamlara müdahale ediyor.”

İKTİDARIN DERDİ CORONA DEĞİL MİLLETİN HAYAT TARZI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba alkol satış yasağı hakkında şöyle konuştu: “Bu dükkanlar hangi genelgeye dayanarak kapatılıyor? Kolluk kuvvetlerini zorlama yorumlarla esnafın karşısına dikmek nedir? İktidar olmayan genelgeyle haftasonu Tekel ürünlerinin satışını tümden yasaklıyor. Yüzbinlerce esnaf, çalışanları ve aileleriyle birlikte taş mı yiyecek? AKP'nin derdi virüs değil, hayat tarzı.”