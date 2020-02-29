Altın fiyatlar ne durumda? Yükselişteki gram ve çeyrek altında 29 Şubat rakamları…

Altın fiyatları dövizle birlikte yukarı yönlü hareketini hızlandırdı. Suriye’de yaşanan gelişmeler ve hain saldırının ardından gram altın 316,36 TL’ye yükseldi. İşte 29 Şubat tarihli çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 29 ŞUBAT

Çeyrek altın: 533,82 Lira

Yarım altın: 1.066,62 Lira

Gram altın: 316,36 Lira

Cumhuriyet altını: 2.193,00 Lira

EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

Petrol fiyatları virüsün sebep olduğu talep endişelerine bağlı olarak dört yıl içindeki en büyük haftalık düşüşünü yaşadı.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 2.86 düşerek 50.69 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 4.16 düşüşle 45.13 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 3.38 düşüşle 17.13 dolardan,

– altın, yüzde 0.88 düşüşle 1,627.90 dolardan,

– bakır, yüzde 1.38 düşüşle 2.53 dolardan,

– platin, yüzde 4.22 düşüşle 867.30 dolardan ve

– paladyum yüzde 4.89 düşüşle 2,579.10 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 325 liraya, çeyrek altın 532 liraya, Cumhuriyet altını da 2,203 liraya geriledi.