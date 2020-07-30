Altın fiyatları: Gram altın 440 lira! Çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Yatırımcıların sığındığı güvenli liman olan altın, son haftalarda sert yükseliş gösteriyor. Bu durum yatırımcıların yüzünü güldürürken, hediyelik olarak almak isteyenleri kara kara düşündürmeye başladı. İşte güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 30 TEMMUZ

Çeyrek altın: 737 Lira

Yarım altın: bin 469 Lira

Gram altın: 440,41 Lira

Cumhuriyet altını: 2 bin 929 Lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

‘FAİZLER HALKI ALTINA YÖNLENDİRDİ'

Retuers'a konuşan bir bankacı TL’nin getirisinin yatırımcıyı enflasyondan korumaya yetmeyeceği endişesinin piyasada önemli bir etken olduğuna dikkat çekerek, “TCMB’nin politika faizinin enflasyonun 4 puan altında kalması ile lokal yatırımcılarının dövize altına ve son dönemde bu araçları barındıran yatırım fonlarına yönelme eğilimi olduğunu görüyoruz. Lokal ve dış döviz talebine etki eden tüm unsurları bir araya getirdiğimizde TCMB’nin döviz piyasasında bugüne kadar yaptığını devam ettirmek adına daha çok rezerve ihtiyacı olabileceği ve bunun var olmadığı endişesi önümüzdeki dönem açısından ciddi bir risk unsuru” dedi.