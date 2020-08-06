Altın fiyatları yükselişte! 6 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları dünyada ve Türkiye'de rekor üstüne rekor kırarken, gram altın bugün 463 TL'nin üzerini gördü. Uzmanlara göre corona salgınında ikinci dalga endişeleri, ABD-Çin gerilimi, salgına karşı açıklanan parasal destek paketleri ve zayıflayan dolardan destek bulan altın, Lübnan’da yaşanan patlamanın, o bölgede stratejik bir gerginlik oluşturacağı beklentisinden de güç buldu. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI 6 AĞUSTOS

Gram altın: 463 lira

Çeyrek altın: 780 lira

Yarım altın: 1.557 lira

Cumhuriyet altını: 3.100 lira

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“YIL SONUNDA ALTIN GRAMININ 500 LİRAYI BULACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ”

Kuyumcular, gram altının yıl sonunda 500 lirayı bulacağını söylerken, pandemi sürecinde insanlar altına güvenmeye devam edeceklerini belirttiler. Gurbetçi bir çift ise, Kapalıçarşı’ya hem gezmek hem de yatırım amaçlı altın almaya geldiklerini söylediler.

Kuyumcu Yiğit Merim altının hızlı yükselişine ilişkin yaptığı açıklamada, pandemiden dolayı yatırımcının para yerine daha çok madene güvendiğini söyleyerek, “Herkes altını güvenli bir liman olarak görüyor. Altın yükselişine devam edecek gibi duruyor. Yıl sonunda altın gramının 500 lirayı bulacağını öngörüyoruz. Rekor fiyat olmasına rağmen altına talep var. Yastık altı olarak tabir ettiğimiz altını hala insanlar yatırım olarak alıyorlar.

Şu anda çeyrek altın 765 liradan, yarım altın bin 500 liradan ve tam altın 3 bin lira civarında işlem görüyor. 24 ayar gram altının fiyatı ise 465 lirayı buldu. Yıl sonunda öngörülen rakamlar, yılın sekizinci ayında karşımıza çıktı. Pandemi devam ettiği sürece insanlar altına daha çok güvenecekler. Bu da altın fiyatlarını yukarı yönlü hareketine neden oluyor. Şu an altının fiyatı rekor seviyelerde olmasına rağmen altın satıyoruz. Tamamen yatırım amaçlı altın alıyorlar” ifadelerini kullandı. (İHA)