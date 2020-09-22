Altın fiyatlarında son durum! 22 Eylül güncel gram ve çeyrek altın fiyatı…

Piyasalardan alınan son verilere göre, altın fiyatlarının dalgalı seyretmesi dikkat çekiyor. Özellikle yatırımını altına yapmak isteyenler ise güncel rakamları yakından takip ediyor ve alımlarını buna göre gerçekleştiriyor. En fazla rağbet gören çeyrek ve gram altın fiyatlarında ise piyasaların kapanışına yakın hafif yükseldiği görülüyor. İşte güncel rakamlar…

ALTIN FİYATLARINDAKİ SON DURUM

GRAM ALTIN:

Alış: 470,59 TL Satış: 471,97 TL

ÇEYREK ALTIN:

Alış: 751,52 TL Satış: 768,04 TL

YARIM ALTIN:

Alış: 1.496,60 TL Satış: 1.534,47 TL

CUMHURİYET ALTINI:

Alış: 3.003 TL Satış: 3.060 TL

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MERKEZ'İN NET REZERVİ İKİ HAFTADA 9,6 MİLYAR DOLAR AZALDI

TCMB'nin net uluslararası rezervleri 4 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre 4.6 milyar dolar düşüşle 18.6 milyar dolara geriledi. Net uluslararası rezerv böylece iki haftada 9.6 milyar dolar gerilemiş oldu.

Analistlere göre net uluslararası rezervler böylece 2004 ortasından bu yana en düşük seviyeye indi.

Türkiye TL'yi desteklemek adına 2019 ilk çeyrek sonundan beri döviz arz ediyor. Bankacıların 2019'dan beri 120 milyar dolar civarında olduğunu hesapladığı bu döviz arzı TCMB'nin rezervlerine düşüş ve zaman zaman kamu Bankalarının döviz açık pozisyonunda yükseliş olarak yansıyor.

TCMB'nin brüt rezervleri ise zorunlu karşılık adımlarının da etkisiyle 4 Eylül haftasında 2,91 milyar dolar artışla 87.55 milyar dolara yükseldi.

Bankaların zorunlu karşılıklar için TCMB yaptıkları swap (takas) miktarını azaltmaları, net rezervde düşüşe, brüt rezervde artışa neden oldu.