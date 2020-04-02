Altın fiyatlarında son durum ne? 2 Nisan çeyrek ve gram altın kaç lira?

Ülke ve dünya gündemine göre yönünü değiştiren altın son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yükselişe geçti. Vatandaşlar yatırım amaçlı olarak almak için yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. İşte, altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 2 NİSAN

Çeyrek altın: 521 Lira

Yarım altın: bin 41 Lira

Gram altın: 341,97 Lira

Cumhuriyet Ata Lira: 2 bin 142 Lira

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ALTIN FİYATLARI ARTINCA KUYUMCULAR DÜKKANI AÇTI

Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası, korona virüs tedbirleri kapsamında kentteki yaklaşık 170 kuyumcunun 30 Mart tarihine kadar kapalı olacağını belirtmişti. Kuyumcular dükkanlarını kapatırken bazı sarraflar ise dükkanını açarak çalışmalarına devam etti. Altın fiyatlarının yükselmesi ile kuyumcular dükkanlarını tekrar açmaya başladı.

Çin’de başlayan ve dünya genelinde görülen korona virüs tehdidi Türkiye’de de devam ediyor. Önlemler kapsamında Denizli’deki Sarraf ve Kuyumcular Odası geçici olarak 24 – 30 Mart tarihleri arasında iş yerlerini kapatma kararı aldı. Başkan Yıldırım altının kara borsaya düştüğünü ve vatandaşların bu durumda mağdur olmamaları için kapatma kararı aldıklarını belirtmişti.

FİYATLARI DÜŞÜK OLARAK YAYINLADILAR

Kuyumcular Odası’na bağlı olan iş yerlerinin bazıları kapatırken, aralarında dükkanlarını açanlar da oldu. Korona virüs tedbirleri kapsamında dükkanlarını kapatan sarraflardan bazıları sosyal medya üzerinden önlemleri dikkate almayan meslektaşlarına tepki olarak altın fiyatlarını düşük gösterdiği iddia edildi. Açık olan dükkanların ise altını yüksek fiyattan sattıklarını iddia ederek paylaşımda bulundu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Yalçın Tandır, Kuyumcular Odası’nın kendi aldığı kararla korona virüs salgınıyla ilgili kapatma kararı aldığını, ancak kendilerinin Denizli Ticaret Odası üyesi olması sebebiyle karara uymadıklarını belirtti. Tandır, “25 Mart günü iş yerimizi açtık bununla birlikte Kuyumcular Odası üyesi olan 3-4 kuyumcu daha dükkanlarını açtı. Ancak bizim açtığımızı artık kendileri nasıl algıladıysa, 26 Mart 19.50’de Denizli Kuyumcular Odası’nın fiyatları yayınladığı sitede fiyatları düşük yayınladı. Bunu sosyal sitelerde yayınlayarak, halka ‘bu açık kuyumculardan alışveriş yapmayın, sizi kandırıyorlar, aldatıyorlar’ gibi bir takım yayınlar paylaşıldı. Bunlar doğru değil. Bununla ilgili zaten elimizde hem kayıtlar var hem de Türkiye’de altın ve döviz toptancılığı yapan firmaların sitesinde de bunun böyle olmadığı aşikar. Bununla ilgili adli makamlara şikayetlerimizi sunacağız” dedi.

Tandır, “Birçok müşterimiz fiyatların böyle olmadığını, çeyrek altından bahsedersek, ‘çeyrek altın 520 TL siz neden 560 TL’ye satıyorsunuz’ gibi çok tepkiyle karşılaştık. Biz kendilerine fiyatları nereden haber aldıklarını sorduğumuzda sosyal sitelerde Denizli’ye ait sosyal paylaşım grubunda paylaşımda bulunmuşlar. Oradan duyduklarını ve vatandaş serzenişte bulunuyor ‘Siz nasıl dükkan açıyorsunuz yasak değil mi?’ Oysa ki hükümetimiz hangi iş yerlerinin kapatılacağına dair her gün açıklama yapıyor. Böyle kuyumcuların kapatılması gibi bir durum söz konusu dahi değil. 30 Mart günü kuyumcular tekrar iş yerlerini açtığında direk ekranlarını 327 TL olarak düzelttiler ve dünya borsalarında TL bazında hiçbir değişiklik yoktu 20 TL fiyat artışını yansıttılar yani kendileri kapalıyken aldıkları kararda fiyatların o şekilde olmadığını da kendileri de ikrar etmiş oldular” şeklinde konuştu. İHA