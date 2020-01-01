Altın üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı!

AMD Başkanı Hasan Yücel, 2019 yılındaki altın üretimi verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yücel, 2018 yılındaki 27.1 ton olan altın üretiminin, 2019 yılında yüzde 40’lık artışla 38 tona çıktığına dikkat çekti.

CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU

2019 yılında yaşanan tüm tartışma ve olumsuzluklara rağmen altın üretiminde sıçramanın yaşandığını vurgulayan Yücel, “ülkemiz ve ekonomimiz açısından sevindirici bir gelişmedir. Böylece 2013’deki 33.5 tonluk altın üretimi rekorunu egale ederek, altın üretiminde 2019 yılında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmazsa, 2020 yılında da 45 tonun üzerinde bir üretimle yeni bir rekora ulaşacağımızı öngörüyoruz” dedi.

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“1.4 TONLA BAŞLADI”

Türkiye’de ilk altın üretiminin 2001 yılında başladığını belirten Yücel, “2000 yılında ülkemizde sıfır altın üretilirken, 2001 yılında 1.4 tonla başlayan altın üretimimiz sürekli artarak, 2019 yılında 38 tona çıktı ve rekor seviyeye ulaştı. Bu rekor sektörün umutlarını da artırdı” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DE 6 BİN 500 TON ALTIN VAR”

Yücel, yapılan bilimsel çalışmaların sonucunda, Türkiye’nin altın potansiyelinin 6 bin 500 ton civarında olduğunun tespit edildiğini ve bunun şimdilik bin 100 tonunun rezerve dönüştürüldüğünü, 338 tonunun ise üretilerek ekonomiye kazandırıldığını kaydetti.

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Yücel, “Türkiye, geleneksel alışkanlıklarına da bağlı olarak, kişi başına altın satın alımında dünyanın ilk sıralarında yer alıyor. Yılda yaklaşık 140-160 ton altın ithalatından dolayı 7-8 milyar dolarlık cari açık veriyoruz. Oysa kendi potansiyelini harekete geçirerek Türkiye, önümüzdeki birkaç yılda altın ithalatından kaynaklanan bu cari açığın yüzde 60’ını rahatlıkla kapatabilir. Bunu gerçekleştirecek potansiyele, teknolojiye ve birikime sahibiz” diye konuştu. DHA