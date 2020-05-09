Arjantin 9’uncu kez iflas ediyor

Arjantin’de iflas etmeden önce son tango… Arjantin 65 milyar dolarlık dış borcu için kreditörleriyle anlaşma sağlayamadı. Anlaşma için geçerli süre dün gece 00:00 itibariyle sona erdi.

Arjantin’in borç yapılandırma planı kredi veren kurumlar tarafından kabul edilmezken teklifte faiz ödemelerinin 2023 yılına kadar ötelenmesi öngörülüyordu.

RESMİ OLARAK BİLE DUYURULMADI

Financial Times’ta yer alan habere göre; Arjantin’in borç yapılandırma teklifinin kredi veren çok az kurum tarafından gözden geçirildiği, hükümetin bu yüzden kabul edilmeyen teklifi resmi olarak bile duyurmadığı ifade ediliyor.

Dünyadaki en zor işlerden biri olan Arjantin Ekonomi Bakanlığı görevini yürüten Martin Guzman diyaloğa açık olduklarını söyledi. Guzman, “Kredi verenlerimizin diyalogdan yana olduğunu biliyoruz” açıklamasını yaptı.

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YENİ BİR TEKLİFLE GELECEKLER

Arjantin’e borç veren yatırımcılardan biri hükümetin borç yapılandırma planına karşı kreditörlerin yeni bir planı daha olduğunu söylüyor.

Arjantin’e borç veren kurumlar arasında bulunan BlackRock, Fidelity T. Rowe Price, GMO ve VR Capital gibi grupların ülkenin borç yapılandırma teklifini reddettiği belirtiliyor. Arjantin’de bu kadar ABD ilişkili grubun borç veren olarak bulunması ülke siyasetine Amerikan etkisi hakkında da ipuçları veriyor.

Arjantin borçlarını ödeyemezse 2001 yılında yaşadığının benzeri bir kriz yaşayabilir. Ülkede marketlerin yağmalanmasına varan büyük ekonomik sıkıntıların görüldüğü 2001 yılı sonrası Arjantin’e 10 yıla varan bir süre kimse dövizle borç vermeye yanaşmamıştı. Bugün hükümetin nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin bir plan duyurulması bekleniyor.