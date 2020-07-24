Asansör ve yürüyen merdiven üreticisi Schindler 2 bin kişi çıkaracak

Dünyanın önde gelen asansör ve yürüyen merdiven firmalarından Schindler de corona virüsü salgınının getirdiği ekonomik sıkıntılarla başa çıkamadı.

Bloomberg'de yer alan habere göre İsviçreli şirket, taleplerdeki büyük düşüşün ardından dünya çapında 2 bin çalışanını çıkarma kararı aldı.

Bu sayı, şirketin tüm iş gücünün yüzde 3'üne denk geliyor. Schindler, idari kadrodaki personelden çıkarma yapacak ve bunu önümüzdeki iki yıla yayacak.

Şirketten yapılan açıklamada, “Corona virüsü salgını, dünyadaki her pazarı olumsuz etkiledi. Bunların başında da inşaat sektörü geliyor. Ayrıca İsviçre frangının gücü de bizi zorluyor” denildi.

SİPARİŞLER YÜZDE 12.1 AZALDI

Schindler'in İsviçre frangı cinsinden gelirleri senenin ilk yarısında yüzde 8.7 azaldı. Şirketin aldığı siparişlerde ise aynı dönemde yüzde 12.1'lik kayıp yaşandı. Küresel ekonomik kriz sırasında rekabet gücünün korunması için personel çıkarma kararının alındığı kaydedildi.