Atalay: Ölürüm de kıdemi vermem

Corona virüsü salgınını fırsata çevirip kıdem tazminatını fona dönüştürmeyi hedefleyen AKP iktidarı, işçi ve işveren sendikalarıyla temasa geçti. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı tarafından Türk-İş, Hak-İş, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) haber verilerek kıdem için görüşme yapıldı. Cumhurbaşkanlığı bürokrasisinin de görüşmeler yapacağı öğrenildi.

SÖZCÜ'nün sorularını yanıtlayan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “İşçinin haklarını geriye düşürecek hiçbir teklifi imzalamam. Tek başıma kalsam da, ölsem de kıdemi vermem” dedi.

10 GÜNDÜR KIDEM FİLM ÇEVRİLİYOR

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “10 gündür kapalı devre kıdem filmi çevriliyor. Nihayetinde aradılar, görüşümüzü istediler. ‘Biz kıdem tazminatından memnunuz, fon diye bir şey istemiyoruz' diye cevap gönderdim. Ben şahsen milyonlarca çalışanın geleceğini ilgilendiren bu konunun direkt Cumhurbaşkanı ile görüşülmesi taraftarıyım” dedi.

Ergün Atalay, kıdemle ilgili 3 şartları olduğunu da belirtirken, şartlarını şöyle açıkladı:

“Birinci şartımız kıdemle ilgili bugüne kadar kazanılmış tüm haklarımız korunmalı. Bu hak hem bugün çalışanlar, hem de gelecekte çalışacak çocuklarımız, torunlarımız için geçerlidir. Buradan zerre taviz beklenmesin. İkincisi bir yıla 1 ay, yani 30 gün şartından geri adım atmayız. Üçüncüsü kıdemin oran olarak yüzde 8.33'ten aşağı düşürülmesini kabul edemeyiz. Bu 3 şart yerine getirilmezse biz masada olamayız. Masada olan da o masanın altında kalır. İşçinin kıdemine zarar verecek bir teklifi ben ölsem de kabul etmem. Tek başıma kalsam da kabul etmem. Başkan kardeşlerim de, işçi kardeşlerim de kabul etmez. Eğer gerçekten iyi niyetli olarak kıdemi alamayanların kıdem almalarını sağlayacak bir çalışma yapmak istiyorlarsa, 3 şartı yerine getirmek kaydıyla oturur konuşuruz.”

TİSK VE TOBB DA KARŞI

SÖZCÜ'nün edindiği bilgilere göre, hükümetin kıdem tazminatını fona dönüştürme girişimine işverenin temsilcisi konumundaki TİSK ve TOBB da kesin olarak karşı çıkıyor. İşveren kesiminin bu görüşlerini hükümete ilettiği öğrenildi. Hükümete yakınlığıyla bilinen Hak-İş'in ise kıdem konusunda yüzde 50-50 noktasında olduğu, kazanılmış hakların korunması kaydıyla fona sıcak bakıldığı ifade ediliyor.