Atlasglobal resmen iflas başvurusunda bulundu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Atlasjet Havayolları, operasyonlarını sürdüremediğinden iflas başvurusunda bulunmuş olup uçuşları durdurulmuştur” denildi.

Atlasjet havayolları, operasyonlarını sürdüremediğinden iflas başvurusunda bulunmuş olup uçuşları durdurulmuştur. — Sivil Havacılık GM (@SHGM) February 14, 2020

Atlasglobal’in tüm uçuşlarını durdurma kararı aldığı ve iflas başvurusunda bulunduğu iddiası önceki gün sozcu.com.tr’de de yayımlanmıştı.

Atlasglobal, önceki yıllarda aldığı mali hasar ve İstanbul’daki yeni havalimanının artırdığı maliyetler nedeniyle Kasım ayı sonunda tüm uçuşlarını durdurmuş; 21 Aralık’ta tekrar uçuşlara başlamıştı. Ancak Ocak ayında, sezonsal düşük talep nedeniyle Avrupa uçuşlarına Mart ayına kadar ara verdiğini açıklamıştı.

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Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, şirkete verilen uçuş ruhsatının Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verildiğini vurgulayarak, “Bu hava yolu şirketine ruhsat veren kamu kurumu denetleme görevini yapmalıdır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tüketicilerin mağduriyetine neden olmuştur ve sorumludur. Bu nedenle bilet almış ancak uçuş imkanı verilmeyen tüketicilerin paralarının iadesi için, sorumluluğu gereği işin takipçisi olmalı ve bu hava yolu şirketinin arkasında binlerce mağdur bırakmasına imkan vermemelidir” diye konuşmuştu. Atlasglobal Mart 2001’de kurulmuş ilk uçuşunu aynı yılın Haziran ayında gerçekleştirmişti.