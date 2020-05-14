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AVM’leri üç günde 3,4 milyon kişi ziyaret etti

Sozcu.com.tr’ye konuşan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, 11 Mayıs'ta açılan Türkiye genelindeki toplam 420 AVM'yi ilk üç günde toplamda yaklaşık 3 milyon 400 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. İlk gün 1 milyon 226 bin, ikinci gün 1 milyon 100 bin olan ziyaretçi sayısı üçüncü gün 1 milyon 180 bin oldu. Salgın öncesinde normal bir günde AVM'leri ortalama 6,5 milyon kişi ziyaret ediyordu. Böylece normalde üç günde 19,5 milyon kişinin ziyaret ettiği AVM'leri yüzde 82 düşüşle 3,4 milyon kişi ziyaret etti.

Sozcu.com.tr
11:25 -
Haberler Ekonomi
AVM’leri üç günde 3,4 milyon kişi ziyaret etti

11 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla Türkiye genelindeki 436 alışveriş merkezinin (AVM) 420’si kapılarını açarken, ilk üç günlük bilanço belli oldu.

Sozcu.com.tr'ye konuşan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, ilk üç günde AVM’leri toplamda yaklaşık 3 milyon 400 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Ziyaretçi sayısının ortalama dörtte biri İstanbul’dan geldi.

Altaş’ın paylaştığı bilgilere göre, ilk gün 1 milyon 226 bin, ikinci gün 1 milyon 100 bin olan AVM’lerdeki ziyaretçi sayısı üçüncü gün 1 milyon 180 bin oldu. Salgın öncesinde normal bir günde AVM’leri ortalama 6,5 milyon kişi ziyaret ediyordu.

150 BİN KİŞİ İŞ BAŞI YAPTI

AVM’lerde mağazaların yaklaşık 40’ının açıldığını belirten Altaş, toplamda 150 bin çalışanın da AVM’lerde iş başı yaptığıni belirtti.

Altaş, kapalı olan 16 AVM’nin ve mağazaların çoğunun Ramazan Bayramı sonrası açılmasını beklediklerini söyledi.

Corona virüsü salgını nedeniyle AVM’lerin çoğu Mart ayından itibaren kapılarını kapatmıştı. Hükümet, 11 Mayıs itibarıyla AVM’lerin önlem alarak açılabileceği yönünde tavsiye kararı almıştı.

 

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Corona Ekonomi Hükümet Pazartesi Ramazan Türkiye
Son güncelleme: 12:08 14.05.2020
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