Ayvalık’ta tarım seferberliği

Susuz tarıma uygun yerlerde hububat ekimi yapacaklarını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, hijyenik ve güvenli gıda arayan kooperatifler ile görüşmelere başladıklarını söyledi.

Ayvalık Belediyesi, belediyenin mülkiyetinde bulunan elli dönüm arazide tarım seferberliği başlatma kararı aldı. Kirada bulunan arazilerle birlikte farklı bölgelerdeki beş yüz dönüm araziye sahip olan Ayvalık Belediyesi çalışmalarını kooperatifler ile birlikte yürütecek.

Önümüzdeki günlerin ekim ve hasat açısından önemli olduğunu vurgulayan Başkan Ergin, “Ülkemizin elinde bulunan tarım alanları potansiyeli ile kıtlık yaşamak mümkün değil. Koronavirüs tüm dünyada sadece insanların sağlıklarını değil ülkelerin ekonomilerini de altüst etti.

YER FISTIĞI, KUŞKONMAZ, ENGİNAR…

Türkiye’de giderek yükselirken üreticilerin, tarladaki çiftçinin bu süreçte nasıl etkileneceği ve ne tür önlem alınması gerektiği tartışılıyor. Biz de bunu göz önünde bulundurarak önemli bir adım attık. Susuz tarıma uygun olan yerlerde hububat ve bakliyat ekimi, suya yakın alanlarda ise mevsimlik sebze üretimi yapacağız. Ayrıca yerfıstığı, kuşkonmaz ve enginar dikimi denemelerine başladık” dedi.

Bu çalışmaların şimdilik belediyenin çaba ve girişimleri ile sürdürüldüğüne değinen Ergin, verim alınması durumunda uygulamanın kooperatif ve belediye ortaklığında işleme projesine dahil edileceğini ifade etti. Kooperatif öncülüğünde farklı ürünlerin çiftçilere önerilip gereken eğitim çalışmalarına hızlı bir şekilde başlanması için hazırlıkların tamamlanma aşamasında olduğunu hatırlatan Mesut Ergin, ayrıca fide yetiştiriciliği ve süs bitkileri üzerine sera çalışmalarının da bulunduğunu, ancak Covid-19 nedeniyle bu projenin şimdilik askıya alındığını hatırlattı.

Tarımda en önemli dönemi yaşadıklarının altını çizen Başkan Ergin şunları söyledi: Bazı ürünlerde ekim, bazılarında hasat yapılıyor. Şu günler özellikle yaz döneminde tüketeceğimiz sebzelerin ekim zamanı. Domates, salatalık, biber, patlıcan ve salçalık domates, bunların hepsinin fidelerinin bu dönem dikilmesi lazım, dikilmediği zaman iki, üç ay sonra bu ürünleri raflarda bulmamız sıkıntı olur.

Biz, yerel yönetimler olarak tarımda da yaşanması beklenen bu sıkıntılı süreci en az hasarla atlatmak için yola çıktık, kooperatiflerimiz ile birlikte bunun da üstesinden geleceğiz. İlk etapta sofralık ve salçalık domates, biber ve patlıcan çeşitlerinin ekimine önümüzdeki günlerde hızlı bir şekilde başlayacağız.

Biz çocukluğumuzda hep “Türkiyemizin Dünyada tarım alanında kendi kendine yeten üç-beş ülkeden biri olması” ile öğünürdük. Ancak son 30 yıl içinde tarım ve milli üretim hep ikinci plana itildi. Bu gün yaşadığımız pandemik salgın bir kez daha Tarım ve yerli üretimin ne denli önemli olduğunu bize gösterdi. Biz bu salgından çok önce, Mart 2019 seçimleri öncesi Tarım ve tarımda kooperatifleşmeye önem verdiğimizi, göreve gelirsek bunu Ayvalık'ta yaşama geçireceğimizin sözünü vermiştik.

Nitekim seçimlerden sonra ilk yaptığımız işlerden biri Mahalle evlerini oluşturmak ve Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifini kurmak oldu. Kooperatif demek, Dayanışma demektir. Biz bu dayanışmayı halka yayıp öncüsü ve destekçisi olacağız.