Bakanlık açıkladı: Şubatta Türkiye’ye 5 bin Çinli, 97 bin İranlı gelmiş

Corona virüsü salgını nedeniyle merakla beklenen şubat ayı yabancı ziyaretçi verileri açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Emniyet Genel Müdürlüğü’ne dayandırarak bugün yayımladığı geçici verilere göre, 2020 yılı Şubat ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,76 oranında bir artış göstererek 1 milyon 733 bin 112 oldu.

Şubatta corona virüsü salgınının görüldüğü ülke olan Çin’den Türkiye’ye 5 bin 644 ziyaretçi geldi. Bir önceki yılın aynı ayına göre Çinli ziyaretçi sayısında yüzde 81,84’lük düşüş kaydedildi.

Şubatta İran’dan ise toplamda 97 bin 547 kişi Türkiye’ye giriş yaptı. Geçen yılın aynı dönemine göre İranlı ziyaretçi sayısı yüzde 11,38 arttı.

İran’da ilk corona virüsü vakası 19 Şubat’ta tespit edilmişti.

Ocak 2020’de Türkiye’ye gelen İranlı ziyaretçi sayısı 120 bin 527, Çinli sayısı 23 bin 580 olmuştu.

Johns Hopkins University