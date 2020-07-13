Emekliye kötü haber! Bayram ikramiyesi yenildi

Aldıkları maaşlar ile zar zor geçinen emekliler için bayramlar, 2018 yılından bu yana bir nebze de olsa ekonomik açıdan rahatlamak anlamına geliyor. 2018 seçimleri öncesi yılda iki defa olmak üzere dini bayramlarda emeklilere 1.000 TL bayram ikramiyesi verileceği açıklanmıştı. Bu karar sonrası emekliler ilk ikramiyelerini 2018 yılının Haziran ayında aldı.

O tarihten sonra Türkiye ekonomisinde çok fazla şey yaşandı. Aynı yılın ağustos ayında yaşanan kur krizi sonrası dolar ve euro daha önce görülmemiş seviyelere çıkarken A’dan Z’ye her şeye de zam geldi. Enflasyon yüzde 25 seviyelerine kadar yükseldi.

İKRAMİYE TUTARI HEP AYNI KALDI

Dönemin Maliye Bakanı Naci Ağbal konu hakkında yaptığı açıklamada, “Ramazan ve Kurban bayramlarında, bundan sonra kalıcı olarak, emeklilerimizin tamamına bu ödemeleri yapacağız” demişti. Söz konusu ödemelerin artacağını belirten Ağbal, “Gelecek yıllarda bunu bütçe kanunlarıyla da yapmak mümkün. Dolayısıyla her sene bunun artışını sağlayacak düzenlemeler ilgili yerlerde de yapılacak” diye konuşmuştu. Ancak aradan geçen 2 yılda emeklilere verilen bayram ikramiyelerinde hiç artış yapılmadı.

MUHALEFET ARTIRILMASINI İSTİYOR

Bayram ikramiyelerinin artırılmaması muhalefet tarafından da çok sık dile getiriliyor. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin yaptığı açıklamada emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 2018 yılından beri hiç zam almadığını vurgulayarak, “Haziran 2018’de emekli olan vatandaşın 1000 lirası 700 TL olmuş durumda. İktidar yapacağı üç kuruş zammı emeklisine çok görmemeli” demişti.

1.000 TL’nin alım gücünde yaşanan düşüşe dikkat çeken muhalefet, bu ikramiyelerin artırılmasını istiyor ancak hükümetten henüz bu yönde bir adım gelmedi.

ALIM GÜCÜ NE KADAR AZALDI?

Aradan geçen sürede bayram ikramiyelerinin başlıca mutfak ürünleri karşısında yaşadığı alım gücü kaybı ise çarpıcı boyutta. 2018 yılının haziran ayından bu yana geçen sürede temel mutfak ürünlerinden sadece patates ve soğan ucuzladı. Yani emekliler, ikramiyeleriyle 2018 yılına göre sadece daha fazla patates ve soğan alabiliyor. Pirinç, et, un, makarna, biber, domates, peynir gibi ürünlerde ise kayıp oldukça fazla.

Merkez Bankası enflasyon hesaplayıcısına göre 2018 yılının haziran ayında 1.000 TL ile yapılan bir alışverişin tutarı bugün 1.303 TL. Haziran 2018’de enflasyon oranı ise yıllık yüzde 15.39 seviyesinde bulunuyordu. Bu oran bugün yıllık yüzde 12.62.

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