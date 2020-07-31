Bayram sofrasındaki lokma yüzde 45 azaldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ‘'Emeklinin, dar gelirlinin, asgari ücretlinin bayram sofrasındaki lokması da küçülüyor. Lokmanın yarıda fazlası zamlarla birlikte uçup gitti'' dedi. Ağbaba, ücretsiz izin uygulaması ile günlük 39 lira, aylık bin 177 liraya geçinmeye çalışan 2 milyondan fazla çalışanın ise, bu bayramda aileleri ile birlikte açlığa terk edildiğini söyledi. Ağbaba, TÜİK verilerinden yararlanarak vatandaşın sofrasındaki erimeyi ortaya koydu. Ağbaba, şunları söyledi:

SOFRA KURAMIYORUZ

“AKP, emeklileri, emekçileri ve ücretsiz izine gönderdiği işçileri bu bayramda da enflasyona kurban etti. İnsanlar manavın, kasabın önünden geçmeye cesaret edemiyor. Geçtiğimiz kurban bayramından bugüne asgari ücretlinin sofrasında 22 kg tavuk, 4 kg et azalırken, bulgur ve pirinç sofralarda adeta lüks haline geldi. İktidarın hiç arttırmadığı bin liralık emekli ikramiyeleri de artan fiyatların etkisi ile çoktan geçerliliğini yitirdi.”

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNİN FİYATINDA FAHİŞ ARTIŞ VAR

Temmuz ayı zamları ile emekli maaşlarına yüzde 5.75 zam gelirken geçtiğimiz temmuz ayından bugüne geçen sürede zaruri 21 temel gıda ürününde en az yüzde 45 oranında artış olduğunu söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şöyle devam etti: “İktidar, yeni ekonomik paket ile işçileri 1 yıl boyunca günlük 39 lira ile yaşamaya mahkum etti. Pandemi sürecinde en az 5 milyon çalışan gelir kaybına uğrarken, iktidar çocukların bayram sevincini bu yılda kursağında bırakmış oldu.''