BDDK kararı sonrası yerli özel bankalardan kredi ve tahvil adımı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), 18 Nisan’da Aktif Rasyosu (AR) adıyla yeni bir formül tanımlaması ve bankalara 1 Mayıs’a kadar süre vermesine dair karar sonrasındaki haftanın kredi verileri belli oldu.

17-25 haftasında kamu bankalarının TL kredi hacmi, 44 milyar 664 milyon TL’lik rekor artışla 939 milyar 863 milyon TL’ye ulaştı. Ancak kamu bankaları BDDK’nin belirlediği AR kriterini zaten karşılıyordu.

YABANCI ÖZEL BANKALAR ARTIRMADI

Söz konusu haftada yabancı özel bankaların TL kredi hacmi artışı sadece 460 milyon TL oldu. Yerli özel bankalardaki artış ise 6 milyar 660 milyon TL ile son haftalardaki ortalamanın çok üzerinde yer aldı.

Böylece corona virüsü salgınının Türkiye’de etkili olduğu dönemi kapsayan 6 Mart-24 Nisan döneminde bankaların TL kredi hacmi artışı 157,8 milyar TL ile tarihi seviyelere ulaştı. Bu rakamın 129,3 milyar TL’lik kısmı kamu bankalarından, 28,5 milyar TL’lik kısmı ise özel bankalardan geldi.

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YERLİ ÖZEL BANKALAR TAHVİL ALIMLARINI ARTIRDI

BDDK’nın AR formülünde, bankaların verdikleri kredilerin, Hazine ve özel sektörden aldıkları tahvillerin ve Merkez Bankası ile yaptıkları takasların (swap) toplamının, en az topladıkları mevduat kadar olması zorunlu tutulmuştu. Yani BDDK, bankaların hem kredileri artırmasını hem Hazine ve özel sektöre tahvil alımı yoluyla daha fazla borç vermesini, hem tahvil faizlerini düşürmeyi hem de TCMB rezervlerini takas işlemleriyle güçlendirmeyi hedefliyordu.

Paydadaki yabancı para mevduatın kat sayısı 1,25 olarak belirlenerek döviz mevduatı caydırmak hedeflenmiş, pay kısmında da kredilerin kat sayısı 1 iken menkul kıymetinki 0,75, takasınki 0,5 olarak belirlenmişti.

TAHVİL ALIMLARI ARTINCA FAİZLER DÜŞTÜ

Bu nedenle, AR kararı sonrası bankaların menkul kıymet alımları da merak ediliyordu.

BDDK verilerine göre, 17-24 Nisan haftasında bankaların bankaların elindeki menkul değerler, kamuda 8,5, yabancı özelde 4, yerli özelde 16,2 milyar TL arttı.

Yoğun tahvil alımı sayesinde tahvil faizleri de yüzde 12 seviyesinden yüzde 8 seviyelerine geriledi.