Berat Albayrak’ın 2 yıl 4 ayı nasıl geçti?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım ile dün akşam istifa ettiğini duyurdu. Albayrak’ın istifası 27 saat sonra resmi makamlar tarafından kabul edildi.

Yaklaşık 2 yıl 4 ay boyunca Türkiye ekonomisinin en tepesinde bulunan isim olan Albayrak sıkılıkla muhalefetin hedefinde olurken yaptığı her açıklama gündem oldu.

Göreve geldikten bir ay sonra Türkiye tarihi bir kur krizi yaşarken Albayrak sıklıkla olağanüstü toplantılar düzenleyerek ekonomide yaşanan gelişmeleri ‘kur saldırısı' olarak tanımladı.

YÜKSEK FAİZ, YÜKSEK ENFLASYON

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Erdoğan ile evli olan Bakan Albayrak'ın görev süresi boyunca politika faizi yüzde 24'e kadar çıktı. İç ve dış sebepler nedeniyle dövizde önlenemez bir yükseliş meydana gelirken Türkiye'de enflasyon son yıllarda olmadığı kadar korkutucu bir boyuta geldi.

ÜÇ FARKLI MERKEZ BANKASI BAŞKANI

Albayrak üç farklı Merkez Bankası başkanı döneminde kabinede bulundu. Albayrak'ın yakın çevresinde olduğu bilinen Murat Çetinkaya, hükümetin sıkıkla eleştirdiği Erdem Başçı'nın yerine Merkez Bankası başkanı olarak seçilirken Çetinkaya da ‘laftan anlamadığı' gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevinden alındı. Yerine atanan Murat Uysal ise bir yılı aşkın görev yaparken cuma günü görevine son verildi.

YERİNE GELDİĞİ İSİM MERKEZ BANKASI'NIN BAŞINA ATANDI

Uysal'ın yerine atanan ismin ise Berat Albayrak'tan önceki Maliye Bakanı olan Naci Ağbal'ın olması dikkat çekti. Ağbal, Mehmet Şimşek Maliye Bakanı iken bakan yardımcılığı görevini yapmış Şimşek Başbakan Yardımcılığı yaparken Ağbal Maliye Bakanı olarak atanmıştı. Ağbal, Merkez Bankası'nın başına atanmadan önce Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı görevini yürütüyordu. Ekonomi çevreleri Ağbal ile Albayrak'ın ekonomiye yaklaşım tarzlarının farklı olduğu yorumlarını yapıyor.

SIK SIK TOPLANTILAR DÜZENLEDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak göreve geldikten sonra sık sık değişim, dönüşüm ve yenilik temalı toplantılar düzenledi. Bakan bu toplantılarda Türkiye ekonomisinin hedeflerine emin adımlarla yürüdüğünü aktarırken dolara yatırım yapanların ekonomik olarak zarar edeceklerini söyledi.

HER AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU

Bakan'ın 20 Mart 2019 tarihinde ‘Adım Adım Ekonomi' toplantısında yaptığı “Dolar 10 lira olacak, 15 lira olacak ya, toplayalım dolarları…” Dolar düştü 5 liraya, şimdi bunlar kara kara düşünüyor” açıklaması gündem olmuştu.

Kurun yükselişi sık sık Berat Albayrak'a soruldu. Bakan Albayrak 13 Ağustos 2020 tarihinde yaptığı açıklamada dolarla maaş almayanların konuyla ilgilenmemesi gerektiğini vurguladı. Bakan, “Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar borcunuz mu var? Dolarla bir işiniz var mı?” yanıtını vermişti.

29 Eylül 2020'de Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Bakan Albayrak ile yaptığı konuşmada, Albayrak’ın kendisine, “Döviz kuru benim için hiç önemli değil. Hiç işin o tarafına bakmıyorum. Sanayi sağlam, üretim tarafı sağlam.” dediğini söylemişti.

Bakan Albayrak'ın ekonomide sıkıntılı günler geçerken Twitter hesabını kullanış biçimi de eleştiri konusu oluyordu. Bakan resmi verileri paylaşarak Türkiye'nin OECD klasmanında birinci olduğunu ifade ediyordu. Bakan geçenlerde TÜİK tarafından açıklanan sanayi üretimi verilerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirmiş ve “OECD’de 1, dünyada 2’nciyiz!” ifadelerini kullanmıştı.

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Aradan geçen süre içerisinde ekonominin durumu daha da içinden çıkılmaz bir hal alırken döviz kuru rekor üstüne rekor kırmaya devam etti. Öyle ki kurun rekor kırmaması haber değeri taşıyan bir gelişme haline dönüştü.

ARINÇ: BU SIKINTIYI HEPİMİZ GÖRÜYORUZ

Hatta Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ‘ekonomide sıkıntı yok’ sözlerini eleştirdi. Arınç, “Hepimiz elimizde tutuyormuş gibi görüyoruz bu ekonomik sıkıntıyı. Önemli olan sıkıntının varlığını inkâr etmek değil, kabul ederek bunu gidermek için yapılacak çalışmalardır” ifadelerini kullandı.

Albayrak'ın sözlerine sanat dünyasın da tepkiler geldi. Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, “Sayın Bakan Lütfen artık Türk Ekonomisini bu işi gerçekten bilen ehil kişilere bırakın. Ülkece oyun oynamaya halimiz kalmadı” diyerek tepksini ortaya koydu.

Sayın Bakan Lütfen artık Türk Ekonomisini bu işi gerçekten bilen ehil kişilere bırakın .

Ülkece oyun oynamaya halimiz kalmadı. #beratalbayrakistifa — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) November 7, 2020

KILIÇDAROĞLU: HERHALDE NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ’NÜ KAÇIRDIK DİYE…

Ana muhalefet partisi CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak Albayrak'ı sıklıkla hedef tahtasına oturtuyorlardı. Kılıçdaroğlu Albayrak'ın Türkiye gerçeklerinden kopuk olduğunu ifade ederek ‘sosyete damat' benzetmesi yaparken Merkez Bankası'nın iki yıl aradan sonra yaptığı faiz artırımının ardından eleştirinin vitesini yükselterek, “Beş gündür bekliyorum… Vatandaşları tebaası sayan Saray’ın kibirli adamı ve sosyete damadı ne diyecek diye? Tık yok… Herhalde Nobel Ekonomi Ödülü'nü kaçırdılar diye kahroluyorlar!” ifadelerini kullanmıştı.

ʻʻ Dolar 10 lira olacak, 15 lira olacak ya, toplayalım dolarları…” Dolar düştü 5 liraya, şimdi bunlar kara kara düşünüyor Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

AKŞENER: ALLAH AŞKINA DAMAT BEY…

Millet İttifakı'nın üyesi İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener de Albayrak'ı en sert eleştiren isimlerin başında geliyordu. Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin eleştirilerde bulunan Akşener, “Damat bu sefer kayınpederinin 2023 hedeflerini bile boşa çıkarmayı başarmış. Bu işi layıkıyla yapacak yüzlerce aday dururken, hazineyi damadına emanet edersen olacağı bu. Hal böyleyken; Bir ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı, “Ben döviz kurlarına bakmıyorum.” diyebilir mi? Allah aşkına söyler misin Damat Bey, sen nereye bakıyorsun?” değerlendirmesinde bulunmuştu.

'ÇOKOMELLİ' Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak katıldığı bir televizyon programında hakkında yapılan çokomelli esprisi ile ilgili olarak “Gençlere güzel mesaj vereceğim. Çokomelli mesaj vereceğim. Ben çocukluğumda en çok çokomel ve eti pufu severdim” demiş ve saygı sınırlarını aşmayan mizahla bir sorunu olmadığını belirtmişti.

SOYLU İLE POLEMİK YAŞADI İDDİASI

Berat Albayrak görev süresi içerisinde parti içinde Süleyman Soylu ile gerginlik yaşadığı iddiaları ile sıklıkla gündeme geldi. Taraflar aralarında sorun olduğu söylentilerini yalanlarken omuz omuza çarpıştıkları görüntüler gündem olmuştu. Bu çarpışmanın ardından ertesi gün ikili şakalaşarak birlik mesajı vermişlerdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaz aylarında Berat Albayrak'a destek için başlatılan bir Twitter kampanyasına destek vermişti.