Bin yabancı pilota 100 milyon dolar

Havayolu Çalışanları Sendikası (HAVASEN), sayısı 1000'i bulan yabancı pilotlar konusunda hazırladığı raporu başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere tüm ilgili kurumlara gönderdi. HAVASEN Genel Başkanı Kaptan Pilot Seçkin Koçak, yaklaşık 1000 yabancı pilotun Türkiye'de çalıştığının tahmin edildiğini belirterek, “Bir yabancı pilotun yaklaşık 50 bin lira aylık aldığını düşünüldüğünde, yıllık 600 bin lira ediyor. THY'nin yabancı pilotlara özel verdiği kira yardımları ve broker masrafları ile toplam tutar yaklaşık 100 bin doları buluyor. Yani 1000 yabancı pilotun Türkiye'ye yıllık maliyeti 100 milyon dolar civarında. Son dönemde yüzlerce pilotumuz işsiz kalmış ve pandemi nedeniyle işini kaybetme riskiyle karşı karşıyayken bu sistemin düzeltilmesi kaçınılmaz” dedi.

Yabancı pilotların, Türkiye için ciddi bir döviz kaybı olduğunu kaydeden Seçkin Koçak, “Bu durumu tam tersine çevirerek ihracat geliri haline getirecek potansiyelimiz var. Pandemi döneminde bizim artık yabancı pilota ihtiyacımız yok. Sözleşmesi bitenlere teşekkür etmeli ve güçlü bir planlamayla tüm pilot ihtiyacımızı bizim gençlerimizden karşılanmasını sağlayabiliriz” diye konuştu. Koçak, şunları söyledi:

PANDEMİ FIRSAT OLABİLİR

“Pandemi bitecek ve sektör tekrar büyüyecek. Boeing geçen yıl hazırladığı raporda 20 yılda 804 bin yeni sivil havacılık pilotuna ihtiyaç duyulacağını açıkladı. O gün geldiğinde buna hazır olmalıyız. İkinci pilotun yetişmesi 2 yıl, kaptan pilotun ise 10 yıl. Türkiye'de ve dünyada asıl sorun kaptan pilot bulabilmekte. Pandemi özellikle kaptan yetiştirmek, bu sistemi kurmak için bir fırsata dönüşebilir. Yeter ki bir planlama yapılsın. Almanya her yıl ihtiyacının kat kat fazlası kadar pilot yetiştirir ve dünyaya ihraç eder. Yunanistan, Hindistan ve Pakistan da öyle. Oysa Türkiye'de fazlasıyla yetenekli gençlerimiz ve çok kaliteli pilot yetiştiren kurumlarımız var. İhtiyacımız olan tek şey mevzuatta yapılacak bir değişiklik ve güçlü bir koordinasyon. Devlet bu işi ortada bırakmış durumda.”

‘ÖNCE YABANCILARI İŞTEN ÖIKARIN'

Türkiye'de havayolu şirketlerine Türk çalışanlarından önce yabancı ülkelerin vatandaşı olan pilotların ve kabin çalışanlarının işten çıkarılması tavsiye edildi. Bloomberg'in haberine göre, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), 10 havayolu şirketine gönderdiği mektupta, Türkiye'deki havayolu şirketlerinde çalışanların yüzde 11'inin yabancı olduğunu belirterek, havayolu şirketlerinden “Türklerin dezavantajını ortadan kaldırmak için” yabancı çalışan oranını düşürmelerini istedi. Mektubun gönderildiği havayolu şirketlerinden Pegasus, 6 bin çalışanından 100'ünün yabancı ülkelerin vatandaşı olduğunu bildirdi.