Borsa 13 kez üst üste yükselerek rekor kırdı

Borsa İstanbul’da en değerli 100 şirketin işlem gördüğü BIST 100 endeksi dünkü yükselişiyle 13 gün üst üste yükselerek rekor kırdı.

BIST 100 endeksi, 15 Mayıs’ta başlayan ve dünkü kapanışa kadar devam eden 13 günlük ralli ile tarihinin aralıksız en uzun soluklu çıkışını yaptı. Endeks tarihinin bir önceki en uzun rallisi, 13 Ağustos’tan 31 Ağustos’a kadar süren 1993’teki 12 günlük seriydi.

BORSADA YATIRIMCI PATLAMASI

Bankaların mevduata uyguladıkları faiz, enflasyonun altında ezilirken, altın ve döviz alımına da kambiyo vergisi 5 kat artırılınca tasarruf sahibinin kafası iyice karıştı. Mayısta yıllık enflasyon yüzde 11.39’a yükselirken, bankaların verdiği ortalama net mevduat faizi yüzde 15 stopajı da düşünce yüzde 6.25’e geriliyor.

MEVDUAT GETİRİSİNDEN PEK MEMNUN DEĞİLLER

Dolayısıyla son dönemde tasarruf sahiplerinin mevduatın faiz getirisinden pek memnun oldukları söylenemez. Dolar, Euro veya altın alımı ise yüzde 1 daha pahalı hale geldi. Döviz tevdiat hesapları vergi kararından önceki hafta 2.9 milyar dolar artmasına rağmen sonrasındaki hafta yatay seyretti.

Vergi artışının dolarizasyonun önüne geçip geçmeyeceğini ilerleyen haftalarda daha net görebileceğiz. Mevduat faizindeki hızlı düşüş ve borsanın hızlı yükselişinin etkisiyle alternatif getiri arayışında hisse senedi piyasasının cazibesi arttı. Borsa sadece mayısta 80 bin yeni bireysel yatırımcı kazandı.

Ancak yine de, Türkiye’de yetişkin nüfusta borsa yatırımcısı olanların oranı yüzde 2.5’te kalıyor. Portföy şirketleri tarafından içeriği hazır oluşturulmuş yaklaşık 300 yatırım fonuna da ilginin artmaya başladığı belirtiliyor. Yine de hane halkının çoğunun bu alternatif yatırım araçlarına erişimi yok. Bu nedenle şu anda vatandaşların çoğu ucuz kredinin cazibesi ile konut almayı düşünüyor ya da araştırıyor.

BORÇ SARMALINA DÜŞMEYİN

Faizlerin çok düştüğü bu dönemde konut fiyatlarında artış olduğunu belirterek, iyi bir piyasa araştırmasının önemine dikkat çeken Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysel Gündoğdu, vatandaşın gayrimenkulün değeri hesaplanırken, kaç aylık brüt kira geliri ettiğini gösteren kira çarpanın da dikkate alnması gerektiğini söyledi.