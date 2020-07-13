Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Borsa güne 1453 puan yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, haftaya 1453 puan yükselişle başladı. Ayasofya'nın müze statüsüne ilişkin 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının Danıştay tarafından iptali ve Cumhurbaşkanı Kararı ile camiye çevrilmesi sonrasında gelen 1453 rakamı, sosyal medyada gündem oldu. Sozcu.com.tr'ye konuşan uzmanlar ise rakamın tesadüf olduğunu, ayarlanmasının çok zor olduğunu düşündüklerini söyledi.

Sozcu.com.tr
11:20 -
Haberler Ekonomi
Borsa güne 1453 puan yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi güne 1453 puan yükselişle 116 bin 262 puan seviyesinden başladı. Ayasofya’nın camiye çevrilmesi kararı sonrasında piyasaların açıldığı ilk günde gelen 1453 puanlık yükseliş, sosyal medyada gündem oldu.

1453 yılı, İstanbul’un Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedildiği tarih olduğu için borsadaki rakam sosyal medyada sembolik olarak değerlendirildi.

7 Temmuz Salı günü 119 bin seviyelerine kadar yükselen BİST 100 endeksi, daha sonra düşüşe geçmiş ve haftayı 114 bin puan seviyelerinden kapatmıştı.

Sozcu.com.tr’ye konuşan piyasa uzmanları, 1453 puanlık yükselişin borsa analistleri arasında da gündeme geldiğini ancak bu rakamın tesadüf olduğunu, bir kurum tarafından ayarlanmasının çok zor olduğunu düşündüklerini belirtti. Bazı uzmanlar, çok zor ve çok çok düşük ihtimal olsa da müdahale olasılığının da olduğunu öne sürdü.

İLGİLİ HABERBorsa İstanbul'da sığ sularda derin hareketler, uzmanlar uyarıyor: Büyük mağduriyetler doğabilirBorsa İstanbul'da sığ sularda derin hareketler, uzmanlar uyarıyor: Büyük mağduriyetler doğabilir İLGİLİ HABERVarlık Fonu, EBRD'nin %10 hissesini satın aldıVarlık Fonu, EBRD'nin %10 hissesini satın aldı
Son güncelleme: 11:38 13.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more