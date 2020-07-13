Borsa güne 1453 puan yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi güne 1453 puan yükselişle 116 bin 262 puan seviyesinden başladı. Ayasofya’nın camiye çevrilmesi kararı sonrasında piyasaların açıldığı ilk günde gelen 1453 puanlık yükseliş, sosyal medyada gündem oldu.

1453 yılı, İstanbul’un Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedildiği tarih olduğu için borsadaki rakam sosyal medyada sembolik olarak değerlendirildi.

7 Temmuz Salı günü 119 bin seviyelerine kadar yükselen BİST 100 endeksi, daha sonra düşüşe geçmiş ve haftayı 114 bin puan seviyelerinden kapatmıştı.

Sozcu.com.tr’ye konuşan piyasa uzmanları, 1453 puanlık yükselişin borsa analistleri arasında da gündeme geldiğini ancak bu rakamın tesadüf olduğunu, bir kurum tarafından ayarlanmasının çok zor olduğunu düşündüklerini belirtti. Bazı uzmanlar, çok zor ve çok çok düşük ihtimal olsa da müdahale olasılığının da olduğunu öne sürdü.

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