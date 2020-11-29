Borsa İstanbul’un rakamı açıklanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Cumhurbaşkanımız liderliğinde imza attığımız tüm iş birlikleri ‘kazan-kazan' anlayışına dayanmaktadır. 295 milyar dolar değerinde varlığa sahip olan QIA, dünyanın en büyük ulusal fonlarından birisidir. Fonun Londra Borsası'nda da yüzde 10.3'lük payı var. Şu anda süreç devam ettiği için miktar açıklanmadı. Süreç tamamlandığında bu miktar da kamuoyuyla paylaşılacak” dedi.

KAÇA SATILDI, BİLEN YOK

CHP'li Abdüllatif Şener “Katar aşkıyla saldırıp duruyoruz bakalım, bu Amerikancı Katar ileride başımıza hangi belayı açacak; onu da merak ediyorum” eleştirisini getirirken, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ise satışı yapılan hisselerin kaça gittiğini sordu. Girgin, “Borsa İstanbul'da işlem gören bir şirket yüzde 10'unu satsa kaça sattığını bildirmek zorunda. Oysa Borsa İstanbul'un yüzde 10'u Katar'a gitti, kaça gitti, nasıl oldu bilen yok” dedi.

“HEP AYNI NAKARAT”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar Yatırım Otoritesi'nin İstanbul Finans Merkezi'nin gelişimine katkıda bulunacağını savundu. İşlemden hem Türkiye'nin hem de borsanın ciddi kâr ettiğini belirten Oktay, “Tüm dünyada dış yatırımların azaldığı bir ortamda memnun olmak yerine, yine aynı nakaratlar başlamış” dedi.