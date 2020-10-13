Borsa İstanbul’da çarpıcı tablo: 22 bin kişinin elinde!

Borsa İstanbul’da bu yıl yatırımcı sayısında tarihi bir patlama yaşandı ancak rakamların ayrıntılarına bakıldığında ortaya çarpıcı bir tablo çıkıyor. Milyonlarca kişi ekonominin gidişatına ilişkin bir gösterge olarak ve yüz binlerce kişi de yatırımı olduğu için borsayı yakından takip ederken, hisselerin büyük kısmı çok küçük bir azınlığın elinde bulunuyor.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, yılbaşından bu yana Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı 659 bin 614 artışla 1 milyon 863 bin 52’ye yükseldi.

608 MİLYAR TL’NİN 528 MİLYAR TL’Sİ 22 BİN KİŞİDE

Eylül sonu itibarıyla işlem gören hisselerin toplam portföy değeri 608 milyar 139 milyon TL olurken, bu rakamın 528 milyar 154 milyon TL’si, 22 bin 333 kişinin elinde bulunuyor. Söz konusu kişiler, elindeki hisselerin değeri 1 milyon TL üzerinde olanlar.

Yani, toplam değerin yüzde 86,9’u, toplam yatırımcı sayısının yüzde 1,3’ünün elinde.

Geçen senenin aynı döneminde, toplam portföy değerinin yüzde 91,8’i, toplam yatırımcı sayısının yüzde 0,9’unun elindeydi.

Yatırımcı sayısına, yerli ve yabancı tüzel ve gerçek kişiler dahil ediliyor.

78 BİN KİŞİ SIFIRDA

Borsa İstanbul’da yatırımcı olmak için kayıt yaptıran ancak henüz elinde hisse bulunmayan 78 bin yatırımcı bulunuyor. Yıl başında bu rakam 95 bindi.

2 TL ile 100 TL arasında yatırımı bulunan kişi sayısı ise 387 bin kişi, 101 TL ile 1000 TL arasında 163 bin kişi, 1001 TL ile 5 bin TL arasında 206 bin kişi, 5 bin 1 TL ile 10 bin TL arasında 139 bin kişi bulunuyor.

904 BİN KİŞİ 10 BİN TL VE ALTINDA HİSSEYE SAHİP

10 bin TL ve altında yatırımı olan toplam 904 bin kişinin elindeki hisselerin toplam değeri 1 milyar 658 milyon TL. Yani toplam yatırımcı sayısının yüzde 51,3’lük kesimi, toplam hisselerin sadece yüzde 0,27’sine sahip.

Yıl başında, 10 bin TL ve altı yatırımı olan yatırımcı sayısı 801 bindi. Bu kümede yıl başından bu yana artış 103 bin oldu.

10 BİN İLE 100 BİN TL ARALIĞINDA 260 BİN KİŞİLİK ARTIŞ

10 bin TL ile 100 bin TL arasında yatırımı olan ise 549 bin kişi bulunuyor. Bu kişilerin elindeki hisselerin toplam değeri ise 21 milyar 132 milyon TL. Yılbaşında bu kümedeki yatırımcı sayısı 289 bindi. Bu kümede yıl başından bu yana artış 260 bin oldu.

100 bin TL ile 1 milyon TL arasında yatırımı olan kişi sayısı ise 214 bin. Yıl başında bu rakam 100 bindi. Böylece 100 bin ile 1 milyon TL arasında yatırımı olan kişi sayısı ocak-eylül döneminde 114 bin arttı.

1 milyon TL üzerinde yatırımı olan kişi sayısı ise ocak-eylül döneminde 12 binden 22 bine yükselirken, bu kişilerin elindeki hisselerin portföy değeri, 437,9 milyar TL’den 528,1 milyar TL’ye sıçradı.

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