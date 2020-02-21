Bu mahallede yılda 500 bin dolar kazanan fakir sayılıyor

Bloomberg, 2020 yılı dünyanın en zengin mahalleleri listesini yayımladı. California’da Silikon Vadisi’ yakınındaki Atherton mahallesinde kişi başı yıllık 525 bin 324 dolarlık (3 milyon 204 bin TL) gelirle, üst üste dördüncü yılda da ABD’nin en zengin mahallesi oldu.

2017’den bu yana yayımlanan endekse, ilk kez bir mahallede kişi başı yıllık gelir 500 bin doları (3 milyon 50 bin TL) geçmiş oldu.

Silikon Vadisi’ndeki şirketlerde üst yönetici ya da patron olanların yaşadığı bu mahallede yıllık geliri 500 bin dolar olanlar bile ortalamanın altında kaldı.

EN UCUZ EV 2,5 MİLYON DOLAR

Milyarderlerin yaşadığı, lüks spor arabaları, havuzlu villalar ve tenis kortlarıyla dikkat çeken Atherton’da, en ucuz ev 2,5 milyon dolar (15,25 milyon TL) değerinde.

Atherton’de evi olanlar arasında NBA takımlarından Golden State Warriors’ın süper starı Stephen Curry, Google’ın eski CEO’su Eric Schmit, Facebook’un Operasyon Direktörü Sheryl Sandberg ve Microsoft’un kurucularından Paul Allen de bulunuyor.

Curry, Atherton’daki evini 31 milyon dolara satın almıştı.

ABD’de teknoloji devlerinin kalbi Silikon Vadisi’ne yakın diğer mahalleler Hillsborough ve Los Altos Hills de sırasıyla 430 bin 681 dolar ve 405 bin 73 dolarlık yıllık gelirleriyle lisenin üçüncü ve beşinci sıralarında yer aldı.