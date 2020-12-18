Bugün ekonomide ne oldu? (18.12.2020)

1) DOLAR NE KADAR OLDU?

Küresel piyasalarda dolar 2.5 yılın en düşük seviyelerinde seyretmeye devam ederken, daha ortadoks politikalara dönüş . sinyali ile birlikte güçlenen yeni faiz artışı beklentileriyle dolar/TL düşüşte. Kur bugün en düşük 7.64 seviyesine kadar çekildi.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ise ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 puandan dün itibarıyla 330 baz puanın altına kadar gerilemiş durumda. Bu seviyeler mart ayından beri en düşük seviyeler.

Piyasalarda AB ve ABD’den yaptırım gündeminin yanı sıra corona virüsünde artan küresel yayılım ile birlikte başlayan aşı gündemleri takip edilmeye devam ediliyor. Bankacılar TL’de bir sonraki yön belirleyici gelişmenin 24 Aralık’taki TCMB faiz kararı olmasını bekliyorlar.

2) TAKSİT SAYILARINA DÜZENLEME

BDDK tarafından yapılan açıklamaya görekredi kartlarında taksitlendirme süreleri; basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda sekiz aydan altı aya, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında altı aydan dört aya, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında on sekiz aydan on iki aya indirildi.

Buna ek olarak Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12/A maddesinin altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kredi vade sınırlarının nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya, nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan yirmi dört aya, taşıt teminatlı kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya indirilmesine karar verildi.

3) ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7.89 TL iken, bu anket döneminde 7.77 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8.41 TL iken, bu anket döneminde 8.37 TL olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12.47 iken, bu anket döneminde yüzde 14.18 oldu.

4) TÜRKİYE VE AZERBAYCAN MERKEZ BANKALARI ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

TCMB ile Azerbaycan Merkez Bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalandı.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, 14 Aralık'ta imzalanan anlaşma kapsamında, “iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi” planlanıyor.