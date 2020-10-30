Bugün ekonomide ne oldu? (30.10.2020)

1) DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL 8.38 seviyesinin üzerine çıkarak haftanın son işlem gününde de rekor kırmaya devam etti.

TL'de benzer para birimlerinden negatif ayrışma ile birlikte görülen sert değer kaybı TCMB'nin beklentilerin aksine politika faizini sabit tutup sıkılaştırmayı faiz koridorunu genişleterek yapması ile başladı.

TCMB geçen hafta politika faizini sabit tutmasına karşın likidite sıkılaştırma adımlarının üst sınırını belirleyen geç likidite penceresini (GLP) 150 baz puan artışla %14.75’e yükseltti. TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %13 seviyesinin üzerinde.

2) MERKEZ’DEN SIKILAŞTIRMA ADIMI

Merkez Bankası(TCMB) BIST Repo-Ters Repo Pazarı'nda bugün gecelik fonlama sağlamayacağını açıkladı. Banka her sabah saat 09.00'da BIST Repo-Ters Repo Pazarı'nda ilgili o gün sağlayacağı tutarı açıklıyor.

TCMB bugün ise ilgili tutarı sıfır olarak belirledi. Hali hazırda fonlama kompozisyonunda %10.25 seviyesindeki politika faizi kullanılmıyor. Gecelik vadede %11.75 seviyesindeki BIST fonlamasının ise bugün yapılmayacak olması bankaların %14.75 seviyesindeki GLP faizine yönlenmesi anlamına geliyor.

Atılan adımlar çerçevesinde bankalar Geç Likidite Penceresi'ne de belli tutarlarda yönlendirilecek ve ağırlıklı ortalama fonlama faizi ile BIST repo faizleri hızlı şekilde yükselecek.

3) DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 189 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 artarak 16 milyar 9 milyon dolar, ithalat yüzde 23,0 artarak 20 milyar 837 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Eylül ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 189,6 artarak 1 milyar 667 milyon dolardan, 4 milyar 828 milyon dolara yükseldi.

4) TURİZM GELİRLERİ YÜZDE 71 AZALDI

Turizm geliri temmuz, ağustos ve eylül aylarından oluşan III. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 71,2 azalarak 4 milyar 44 milyon 356 bin dolar oldu.

Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 71,6'sı yabancı ziyaretçilerden, yüzde 28,4'ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 3 milyar 97 milyon 691 bin dolarını kişisel harcamalar, 946 milyon 665 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.